Apple Store down: iPad Air, iPhone SE und grünes iPhone 13 bald erhältlich

Der Apple Online Store ist down – der kalifornische Konzern hat damit den Countdown für Bestellungen von iPad Air und iPhone SE gestartet. Wer auf Apples Webseite bei einem der Produkte des Unternehmens auf den "Kaufen"- oder "Bestellen"-Button klickt, erhält derzeit unter dem animierten Apple-Logo auf schwarzem Hintergrund lediglich den bekannten Hinweis "Gleich ist es so weit". Um 14 Uhr geht der Store wieder online und die Geräte können geordert werden.Die zeitweilige Deaktivierung des Online Store zum Bestellstart für neue Produkte hat bei Apple eine langjährige Tradition. Wie üblich kann man deshalb zwischenzeitlich überhaupt keine Geräte kaufen, also auch nicht solche, welche Apple bereits seit geraumer Zeit im Sortiment hat. Die Freischaltung erfolgt zu nachtschlafener Zeit in Kalifornien, hierzulande ist es dann eben bereits früher Nachmittag. Ab 14 Uhr am heutigen Freitag stehen alle Seiten erneut zur Verfügung und Apple nimmt wieder Order entgegen.Einer der Stars des "Peek Performance"-Events war das neue iPad Air, das nunmehr ebenso wie die beiden Varianten des iPad Pro von einem M1 angetrieben wird. Mit Preisen ab 649 Euro ist das Tablet erheblich günstiger als seine größeren Pendants, bietet aber auch Unterstützung für den Apple Pencil 2 und kommt mit Center Stage. 120-Hertz-Display, LiDAR-Scanner und Mini-LED-Display bleiben allerdings den Pro-Modellen vorbehalten. Das iPhone SE 3 ( Store-Link) hat Apple ebenfalls im Vergleich zum Vorgänger deutlich aufgewertet, es verfügt jetzt über den A15 Bionic und unterstützt den aktuellen Mobilfunkstandard 5G. Die Preise für die neue Generation von Apples günstigstem Smartphone beginnen bei 519 Euro. Darüber hinaus startet heute der Verkauf der neuen grünen Farbvarianten des iPhone 13. Apple zufolge werden bestellte Geräte ab 18. März ausgeliefert. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich die Situation darstellt, wenn heute ab 14 Uhr die Order entgegengenommen werden. Möglicherweise steigen bereits nach kurzer Zeit die Lieferzeiten an, wie es bereits bei anderen Produkten der Fall war, etwa beim MacBook Pro 14" und 16".Bereits seit zwei Tagen nimmt Apple Bestellungen für den Mac Studio mit dem schnellsten hauseigenen Prozessor M1 Ultra sowie das Studio Display mit 27-Zoll-Panel entgegen. Die Preise für den kompakten Desktop-Rechner beginnen bei 2.299 Euro, dafür gibt es das Gerät allerdings mit einem M1 Max. Die leistungsfähigere Variante kostet mindestens 4.599 Euro, sie bietet 64 Gigabyte RAM und eine SSD mit einer Kapazität von einem Terabyte. Der Mac Studio kostet mit Standard-Standfuß oder VESA Mount Adapter 1.749 Euro, für die höhenverstellbare Option verlangt Apple zusätzlich 460 Euro.