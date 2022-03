Das iPhone SE (2022) – die dritte Generation des günstigen iPhones

iPhone SE 2022: Die wichtigsten Daten

Preis und Verfügbarkeit

Das iPhone SE der ersten Generation erschien im März 2016, brachte es aber diversen Marktzahlen zufolge nie auf hohe Verkaufszahlen. Lediglich das gefloppte iPhone 5c erreichte eine geringere Verbreitung als das SE (siehe ), wenngleich letzteres zumindest auf sehr aktive Fans in den Foren zählen konnte. Die Lage änderte sich allerdings, als 2020 das iPhone SE auf den Markt kam, welches auf das Gehäuse des iPhone 8 setzte. Die Verkaufszahlen lagen auf deutlich höherem Niveau, wenngleich Apple dennoch den teureren Modellen keine hauseigene Konkurrenz machte. Eine Studie besagte damals, dass Apple in erster Linie solche Kunden anzog, die von recht alten Modellen wie dem iPhone 6 kamen.Auf dem "Peek Performance"-Event erblickte nun die dritte Generation des iPhone SE das Licht der Technikwelt. Weiterhin nennt Apple die Modellreihe schlicht "SE", den auf Newsseiten und in Foren häufig verwendeten Zähler "3" sieht man in Apples eigenen Beschreibungen nicht. Erwartungsgemäß unterscheidet sich das neue iPhone SE äußerlich nicht vom direkten Vorgänger, weiterhin verwendet Cupertino das Design des iPhone 8. Somit erfolgt auch die Entsperrung weiterhin per Touch ID und nicht mit Face ID. Allerdings hat sich beim Innenleben einiges getan.Für Performance sorgt der A15-Chip, den man vom aktuellen iPhone 13 her kennt. Das bedeutet allerdings mehr, als nur reine Rechenleistung. Auch das iPhone SE kann nämlich durch den A15 samt schnellerer Neural Engine aufwendige Bildanalyse und Nachbearbeitung verwenden ("Computational Photography"). Außerdem funkt das iPhone SE 3 erstmals im 5G-Netz – ohne, dass dadurch aber die Akkulaufzeit leidet. Stattdessen verspricht Apple sogar Verbesserungen.Wer sich für die neue Generation des iPhone SE interessiert, kann ab Freitag (11.3.) zuschlagen. Mit der Auslieferung will Apple in der nächsten Woche (18.3.) beginnen. Zögert man mit dem Kauf zu lange, dürfte es wohl Lieferverzögerungen geben – wenngleich das aktuelle iPhone-Sortiment mit sehr kurzen Wartezeiten oder direkt zur Verfügung steht. Für ein iPhone SE 3 muss man mindestens 429 Dollar aufbringen, den Europreis liefern wir in Kürze nach. Damit stieg der Preis um 30 Dollar, wohl in erster Linie aufgrund des teureren 5G-Chips.