iPhone SE 3: Die Akkulaufzeiten im Vergleich zum Vorgänger und anderen iPhones

iPhone SE 3 und iPhone SE 2 im Akku-Vergleich

iPhone SE 3 hinkt anderen iPhones beim Akku hinterher

Die Gerüchte im Vorfeld des gestrigen Events bezüglich eines neuen SE-Modells behielten Recht: Das Unternehmen aus Cupertino präsentierte die nächste Generation des für die hauseigenen Verhältnisse preisgünstigen Smartphones. Im Vergleich zum 2020er iPhone SE bietet das neue Modell zwei große Änderungen: 5G-Unterstützung und Apples A15-Chip, der auch im iPhone 13 zum Einsatz kommt. Außer Leistungsverbesserungen bietet die hohe Energieeffizienz des Chips auch längere Akkulaufzeiten. Apples Website gibt bereits einen Ausblick auf die Ausdauer des neuen iPhone SE.Apple machte zwar schon während des Events Andeutungen hinsichtlich besserer Akkulaufzeiten beim iPhone SE 3 (Apple Store: ), doch konkrete Werte blieb das Unternehmen zunächst schuldig. Die Mischung aus der besonders guten Energieeffizienz des A15-Chips, einer optimierten chemischen Zusammensetzung des Akkus und Neuerungen beim internen Hardware-Design des Geräts sorgen für mehr Akku-Ausdauer als beim Vorgänger, so Apple – ebenso wie das Zusammenspiel aus Hard- und Software. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kommt jedoch kein spürbar größerer Akku zum Einsatz, da die Gehäusemaße unverändert bleiben.Apples Website gibt inzwischen einen Ausblick auf die Akku-Laufzeit des SE 3. Die Seite führt drei Akku-Parameter für jedes iPhone auf: Videowiedergabe, Videowiedergabe (gestreamt) und Audiowiedergabe. In allen drei Kategorien liegt das iPhone SE 3 deutlich vor dem Vorgänger. Bis zu 15 Stunden Videowiedergabe und bis zu 10 Stunden Videostream-Wiedergabe bedeuten jeweils eine um zwei Stunden längere Laufzeit als beim iPhone SE 2. Bei der Audiowiedergabe wird der Unterschied sogar noch deutlicher: Hier gibt Apple für das iPhone SE 3 bis zu 50 Stunden Abspielzeit an. Zum Vergleich: Das iPhone SE 2 schafft lediglich bis zu 40 Stunden.Das iPhone SE 3 hält demzufolge deutlich länger durch als das 2020er Modell. Verglichen mit anderen iPhones bietet jedoch auch die dritte Generation des Geräts keine herausragenden Laufzeiten. Das mit einem etwas größeren Akku ausgestattete iPhone 13 mini beispielsweise bringt es laut Apple auf bis zu 17 Stunden Wiederwiedergabe, bis zu 13 Stunden Videostream und bis zu 55 Stunden Audiowiedergabe.Beim größeren iPhone 13 beispielsweise sind die Unterschiede noch eklatanter: Bis zu 19 Stunden Videowiedergabe, bis zu 15 Stunden Streaming und bis zu 75 Stunden Audiowiedergabe. Sogar das iPhone 11 (2019) liegt bei den Akkulaufzeiten vor dem neuen SE-Modell, wobei dessen Akku auch deutlich größer ist. Das bisherige Fazit zur Akku-Performance des iPhone SE 3 lautet also: Während Apple zwar Akku-Fortschritte erzielte, liegt das Gerät nach wie vor deutlich hinter anderen iPhone-Modellen. Wer großen Wert auf lange Akkulaufzeiten legt, dürfte also auch mit dem neuen SE nicht glücklich werden.