iPhone SE 3: Erste Benchmark-Ergebnisse tauchen auf

iPhone SE 3 auf Augenhöhe mit dem iPhone 13

Werte beim Multi-Core-Benchmark etwas niedriger

Ergebnisse erscheinen sehr plausibel

iPhone SE (2022)

Das iPhone SE 3 kann ab heute bestellt werden, ausgeliefert wird das neue günstige Smartphone aus Cupertino frühestens am Freitag kommender Woche. Apple hat das Gerät bei unverändertem Design in mehrfacher Hinsicht verbessert und damit erheblich aufgewertet. Es unterstützt nun den aktuellen Mobilfunkstandard 5G, bietet eine deutlich längere Akkulaufzeit als sein Vorgänger und wird vom A15 Bionic angetrieben. Zudem verbaut Apple im neuen iPhone SE vier Gigabyte RAM, zuvor waren es drei Gigabyte (siehe ).Das iPhone SE 3 verfügt also über den gleichen Prozessor wie das iPhone 13 und eine zu den Nicht-Pro-Versionen des Top-Modells identische Speicherausstattung. Es ist daher zu vermuten, dass es sich trotz seines erheblich niedrigeren Preises hinsichtlich der Rechenleistung in einer Liga zumindest mit iPhone 13 und iPhone 13 mini wiederfindet. Diese Erwartung wird jetzt durch erste Benchmark-Ergebnisse bestätigt, welche bei Geekbench aufgetaucht sind. Demnach kommt das iPhone SE 3, von Apple intern offenbar als "iPhone 14,6" bezeichnet, im Single-Core-Test des Geekbench 5 auf einen Wert von 1.695 Punkten. Das liegt nur wenig unter den 1.729 beziehungsweise 1.739 Punkten von iPhone 13 und iPhone 13 mini. Der Abstand zu iPhone 13 Pro (1.743 Punkte) und iPhone 13 PRo Max (1.728 Punkte) ist ebenfalls nicht sehr groß.Ein nicht ganz so einheitliches Bild zeigt sich allerdings im Multi-Core-Benchmark. Das iPhone SE 3 erzielt hier 4.021 Punkte, während das iPhone 13 auf 4.532 Zähler kommt (iPhone 13 mini: 4.711 Punkte). iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max haben in diesem Test mit 4.888 beziehungsweise 4.715 Punkten die Nase ebenfalls deutlich vorn. Zum Vergleich: Das bisherige iPhone SE, welches vom A13 Bionic angetrieben wird, erreicht 1.312 Punkte im Single-Core-Score und 2.819 Zähler beim Multi-Core-Test.Beachten sollte man wie stets bei Geekbench, dass sich die Authentizität der aufgetauchten Benchmark-Werte von noch nicht erschienenen Geräten nicht verifizieren lässt. Die Ergebnisse für das iPhone SE 3 erscheinen allerdings sehr plausibel, da sie angesichts des verbauten A15 Bionic in dieser Form zu erwarten sind. Wie sich die Bedienung des neuen günstigen Smartphones aus Cupertino im alltäglichen Einsatz anfühlt, bleibt abzuwarten. Der Benchmark misst lediglich die reine CPU-Leistung, die tatsächliche Performance ist hingegen auch von weitere Komponenten abhängig. Das iPhone SE 3 verfügt beispielsweise nicht über ein 120-Hertz-Display, was sich etwa beim Scrollen auf Webseiten oder in Apps auf den Geschwindigkeitseindruck auswirken kann. Schnell genug für Anwendungen und Spiele wird das Gerät aber dank des aktuellen Prozessors in jedem Fall sein, und zwar auf Jahre hinaus.im Apple Online Store