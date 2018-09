Umfrage zu neuen iPhones: Welche Features sich Kunden wünschen

Robustes Glas und erweiterbarer Speicher

Lange Akkulaufzeit am wichtigsten

Kurz vor der Präsentation der 2018er iPhones hat die amerikanische Tageszeitung USA Today per Umfrage erörtert, welche Features US-Kunden bei neuen Apple-Smartphones am wichtigsten sind. Die Akkulaufzeit ist demnach einer der entscheidenden Faktoren und spielt für drei von vier Befragten eine große Rolle bei der Kaufentscheidung. 75 Prozent der Umfrageteilnehmer wünschen sich eine längere Akkulaufzeit.Auch bruchsicheres Glas und austauschbare Speicherkarten stehen auf der Feature-Wunschliste weit oben . 66 Prozent möchten ein Display, das bei Stürzen oder Stößen möglichst keine Risse bekommt oder gar kaputt geht. Auf dem dritten Platz der meistgewünschten iPhone-Features landen Speicherkarten (44 Prozent), mit denen Nutzer den vorhandenen Speicherplatz des Geräts erweitern können. Während Konkurrenten wie Samsung schon lange entsprechende Optionen bieten, gab es bei iPhones noch nie die Möglichkeit, mehr Speicher nachzurüsten.37 Prozent wünschen sich den von Apple seit dem iPhone 7 wegrationalisierten Kopfhöreranschluss zurück. Zudem sprechen sich diverse Befragte (29 Prozent) dafür aus, den Lightning-Anschluss durch USB-C zu ersetzen. Weniger bedeutend sind Verbesserungen an der Face ID-Erkennung des iPhone X (19 Prozent). Jeder zehnte Umfrageteilnehmer plädiert für die Abschaffung der Displaykerbe im aktuellen iPhone-Flaggschiff.Wenn sich die Beteiligten für ein Feature entscheiden müssen, wählen die meisten eine längere Akkulaufzeit (38 Prozent). Dahinter folgt bruchsicheres Glas (24 Prozent). Apple wird am 12. September voraussichtlich drei neue iPhone-Modelle vorstellen. Außer dem Nachfolger des iPhone X wird es höchstwahrscheinlich ein zusätzliches OLED-Modell mit 6,5-Zoll-Display und eine LCD-Variante (6,1 Zoll) geben.