Lange vor Apple-Event: Bilder des iPhone XS und Apple Watch 4 geleaked

iPhone XS

Apple Watch der 4. Generation

Manchmal klappt die Geheimhaltung bei Apple überhaupt nicht: Zwei Wochen vor dem gerade angekündigten Apple-Event "Gather round" sind Bilder der wahrscheinlich wichtigsten beiden Produkte an die Öffentlichkeit gelangt. So kann man jetzt bereits Bilder sehen, die eigentlich erst Mitte September hätten erscheinen sollen. Die undichte Stelle saß diesmal offensichtlich nicht bei den Fertigungspartnern. Die Informationen wurden übrigens von Guilherme Rambo in Erfahrung gebracht, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Software-Leaks glänzen konnte. 9to5Mac ist auf bisher unbekanntem Weg an Bilder des "iPhone XS" mit 5,8"- und 6,5"-Bildschirm gelangt. Auf den Fotos sind die Geräte in goldener Farbe zu sehen, von der allgemeinen Formensprache her dem iPhone X sehr ähnlich:Auch die Tastenanordnung an der Seite unterscheidet sich nicht vom aktuellen Modell. Anders als in der Gerüchteküche vermutet, scheint Apple das 5,8"- und 6,5"-iPhone nicht nur in Weiß und Schwarz anzubieten, sondern wahrscheinlich auch direkt zum Marktstart mit goldenem Gehäuse. Der Name "XS" kommt hingegen ziemlich überraschend – die Gerüchteküche war eher von "11" ausgegangen. 100% sicher ist derweil aber nicht, ob beide Geräte gleichermaßen "XS" heißen. 9to5mac betont zwar explzit die Echtheit der Bilder, "glaubt" aber nur, der Name laute für 5,8" und 6,5" "XS".Ebenfalls an die Öffentlichkeit gelangt sind Bilder der vierten Watch-Generation, die etwas mehr Details verraten als die iPhone-XS-Bilder. Wie schon zuvor in der Gerüchteküche angenommen bekommt die Apple Watch der 4. Generation ein größeres Display, ohne die Gehäuseabmessungen zu erhöhen. Ansonsten scheinen die Bedienelemente gleich zu bleiben: Die digitale Krone wie auch der seitliche Knopf finden sich auf dem Bild wieder. Auf dem Foto wirkt die 4. Generation etwas flacher – verglichen mit der aktuellen Generation. Die oft kritisierte rote Krone beim Modell mit Mobilfunkanbindung ist farblich nun dezenter gehalten. Lediglich ein roter Ring verweist nun auf Cellular-Funktionalität.Sehr interessant ist das Zifferblatt: Anscheinend wird die Apple Watch der 4. Generation eigens auf die größeren Displays abgestimmten Watch-Faces mitbringen. Das auf dem Bild sichtbare Watch Face zeigt eine sehr große Menge an Informationen: AV-Index, einen Timer, die aktuelle Temperatur, die Aktivitätsringe, den Kalender, die kommenden Termine und viele weitere Informationen auf einen Blick. Man darf gespannt sein, an welchen weiteren Stellen das größere Display für bessere Funktionalität sorgt.Technische Spezifikationen gibt es allerdings weder vom iPhone XS noch von der Apple Watch 4. Zwar sind diese beim iPhone XS recht gut zu prognostizieren (siehe diese Meldung: ), bei der Apple Watch 4 weiß man bislang aber noch nichts.