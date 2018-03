Studie: Was Nutzer vom Kauf des iPhone X abhält

Einer der am intensivsten diskutierten Aspekte des iPhone X ist der Preis. Während wenig Zweifel daran herrscht, dass es sich um ein technisch beeindruckendes Gerät handelt, gaben doch viele Nutzer zu bedenken, ein vierstelliger Kaufpreis für ein Telefon sei einfach zu viel des Guten. Bisherigen Marktdaten zufolge handelt es sich beim iPhone X zwar um eines der erfolgreichsten Modelle auf dem Markt (über Weihnachten sogar um das am häufigsten verkaufte Smartphone-Modell), allerdings war mehrfach zu hören, der Absatz liege unter Apples Erwartungen. Auch wenn aus Apples Aufträgen an Zulieferer nur bedingt Rückschlüsse auf die Verkaufszahlen zu ziehen sind, habe Apple angeblich früher als erwartet signifikant weniger bestellt.Eine Umfrage wandte sich an jene Nutzer, die nicht zu einem iPhone X griffen. Die Frage lautete, was den jeweiligen Anwender vom Kauf abgehalten habe. Die meisten Stimmen entfielen auf die Antwort, das bisherige iPhone arbeite noch tadellos und beim iPhone X finde man keine so weitreichenden Neuerungen, um den Kauf zu rechtfertigen. Zu den 44 Prozent kommen noch 31 Prozent, die direkt und offen mit "zu teuer" antworteten. Mit überwältigender Mehrheit war der Preis somit das Ausschlusskriterium. Nur acht Prozent störten sich übrigens an der Displaygröße. Alle "sonstigen Gründe" gegen einen Umstieg auf das iPhone X machten 17 Prozent aus. Bedenken wegen Face ID oder Wegfall des Home-Buttons sind daher eher zu vernachlässigen. An der Befragung nahmen 1500 Personen teil.Die Ergebnisse sollen natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass dennoch viele Millionen Geräte abgesetzt wurden. Der durchschnittliche Verkaufspreis eines iPhones lag im vierten Quartal bei 796,42 Dollar - also höher als je zuvor, erstmals oberhalb von 700 Dollar und fast 200 Dollar mehr als noch vor fünf Jahren. Deswegen lautete das Fazit nach Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen auch: Kein Rekordabsatz, dafür aber Rekordumsatz. Eine genauere Analyse hatten wir in diesem Artikel vorgestellt und darin das Abschneiden diskutiert.