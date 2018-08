Apple kündigt September-Event an: "Gather round"

Erwartete Neuerungen



Die Einladung des diesjährigen Herbst-Events Die Einladung des diesjährigen Herbst-Events

Der Termin des nächsten Special Events steht fest, denn soeben verschickte Apple Einladungen für die alljährliche Herbstveranstaltung. Das Event trägt den Titel "Gather round" und findet wie erwartet am 12. September statt. Die Einladungskarte zeigt einen goldenen Kreis – möglicherweise als symbolische Darstellung des Hauptquartiers im Apple Park.Die Präsentation beginnt um 10 Uhr Pacific Time, was 19 Uhr unserer Zeit entspricht. Als Veranstaltungsort wählte Apple das Steve Jobs Theater auf dem Apple Campus – so wie vor genau einem Jahr, als das Herbst-Event die inoffizielle Einweihungsfeier des neuen Hauptquartiers darstellte. Auch diesmal gibt es einen Live-Stream, der über das Apple TV oder die Event-Seite zur Verfügung steht.Apples September-Events stehen normalerweise vorrangig im Fokus neuer iPhones. Den bisherigen Berichten zufolge stellt Apple drei neue Baureihen vor, von denen zwei über ein OLED-Display verfügen. Die günstigere Serie soll weiterhin auf LED setzen und preislich ungefähr beim Niveau des iPhone 8 angesiedelt sein. Zusätzlich zum direkten Nachfolger des iPhone X erscheint wohl auch eine Plus-Variante mit 6,5"-Display – beide Geräte setzen angeblich auf bis zu 512 GB internen Speicher. Noch recht frisch ist das Gerücht, wonach ein iPhone SE 2 in Planung sei – zumindest ließen sich in der Xcode-Beta auffällige Hinweise finden.Ebenfalls als sehr wahrscheinlich gilt die Präsentation einer neuen Apple Watch. Dank randlosem Display soll die Displaydiagonale größer werden und damit die Bedienung etwas vereinfachen. Es handelt sich dabei um die erste sichtbare Design-Änderung seit Vorstellung der ersten Apple Watch im Herbst 2014. Im iPad-Bereich stehen neue Modelle des iPad Pro an, die bisherigen Informationen ebenfalls auf Face ID setzen – zumindest suggerieren dies zahlreiche Code-Schnipsel sowie Icons, die in einer iOS-Betaversion gefunden wurden.Möglich ist die zweite Generation der AirPods sowie Informationen, wann Apples Ladematte namens AirPower endlich in die Läden kommt. Jüngste Meldungen sprachen aber davon, in diesem Jahr mit keinen neuen AirPods mehr zu rechnen zu können. Spannend bleibt hingegen, ob Apple auch neue Macs präsentiert oder ob ein weiteres Event geplant ist – Mac-Events finden normalerweise immer im Oktober statt. Eine umfangreichere Zusammenfassung der erwarteten Neuerungen bietet auch der folgende Artikel: