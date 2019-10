Tim Cook: AirPods Pro werden AirPods ergänzen und nicht ersetzen

Ständig neue Absatzrekorde



Apples seit dem 30. Oktober erhältliche kabellose Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung erfreuen sich offenbar einer regen Nachfrage. Das zeigen unter anderem die Menschenschlangen, welche sich am Erscheinungstermin vor einigen Apple Stores bildeten. Tim Cook rechnet daher damit, dass die AirPods Pro für weiter steigende Umsätze in der für das Unternehmen immer wichtiger werdenden Zubehör-Sparte sorgen dürften.Während der Quartalskonferenz zeigte sich der Apple-Chef sehr zufrieden mit den Umsatzzahlen der hauseigenen Wearables, zu denen das Unternehmen die Funk-Ohrhörer zählt. Bei den AirPods verzeichne man von Quartal zu Quartal neue Rekord-Absatzzahlen, sagte Tim Cook. "Wir rechnen damit, dass das auch in den kommenden drei Monaten so bleiben wird", so der CEO des iPhone-Konzerns. Zu dieser äußerst positiven Entwicklung würden sicher auch die AirPods Pro beitragen.Seinen Optimismus im Hinblick auf den Erfolg der neuen kabellosen Hörstöpsel begründet Tim Cook unter anderem mit der Treue von Apples Stammkunden. Der CEO rechnet fest damit, dass die AirPods Pro in vielen Fällen vorhandene AirPods nicht ersetzen, sondern ergänzen werden. Er vermutet nämlich, dass sich zumindest in der ersten Zeit zahlreiche AirPod-Besitzer zusätzlich ein Paar der ANC-Ohrhörer zulegen. Diese würden sie immer dann einsetzen, wenn aktive Geräuschunterdrückung nützlich sei, die AirPods ohne ANC aber in allen anderen Situationen weiter nutzen.Ob der Apple-Chef mit dieser Einschätzung richtig liegt, wird die Zukunft zeigen. Die AirPods Pro unterscheiden sich zwar durch die aktive Geräuschunterdrückung, eine veränderte Form und Silikon-Aufsätze von den AirPods ohne ANC, sind ansonsten aber technisch weitgehend identisch. Auch die Akkulaufzeiten der Ohrhörer sind annähernd gleich. Zudem lassen sich für gebrauchte AirPods etwa bei eBay durchaus ansehnliche Preise erzielen, sodass mancher Nutzer in Versuchung geraten könnte, durch den Verkauf der vorhandenen Hörstöpsel die Anschaffung der AirPods Pro zumindest zum Teil zu refinanzieren.