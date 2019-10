Verkaufsstart der AirPods Pro: Bilder zeigen Menschenschlangen vor einzelnen Apple Stores

Quelle: Apple Quelle: Apple

Menschenschlange vor dem Shanghai-Store



Quelle: Apple Quelle: Apple

Apple landete mit den 2016 veröffentlichten AirPods einen Überraschungshit, der sich in den Folgejahren zu einem weltweit beliebten und wichtigen Umsatzbringer für das Unternehmen aus Cupertino entwickelte. Das zu Beginn noch von einigen belächelte Design ist heutzutage in Fußgängerzonen, Straßenbahnen und anderen Orten allgegenwärtig.Mit den AirPods Pro erhofft sich Apple einen ähnlichen Erfolg wie mit den vorherigen Modellen. Anlässlich des heutigen Verkaufsstarts hat das Unternehmen aus Cupertino entsprechend Bilder aus mehreren Apple Stores im Rahmen eines Newsroom-Beitrags hochgeladen – und zeigt damit, wie wichtig die AirPods-Reihe im hauseigenen Produktportfolio ist.Die von Apple angebotenen Fotos stammen aus den Ladengeschäften in Shanghai und Tokyo. Im Shanghai-Store ist eine Menschenschlange am Eingang zu sehen, was darauf schließen lässt, dass viele Nutzer extra wegen der AirPods Pro gekommen sind. Entsprechend ergeben sich Assoziationen zu iPhone-Verkaufsstarts, die ebenfalls oft von Kundenanstürmen vor Apple Stores begleitet werden.Innerhalb der Stores ist zu sehen, wie Kunden die kabellosen Kopfhörer anprobieren und testen. Store-Mitarbeiter haben dazu extra kleine Matten auf den einzelnen Tischen platziert, auf denen AirPods Pro liegen und sich ausprobieren lassen. So können Kunden herausfinden, ob die Kopfhörer in den eigenen Ohren halten und wie es mit der Klangqualität aussieht. Die AirPods Pro sind für 279 Euro erhältlich (Store: ).