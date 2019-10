AirPods Pro und AirPods im Vergleich: Die Unterschiede von Apples kabellosen Ohrhörern

Kompakter und mit Silikon-Aufsätzen

AirPods 2 AirPods Pro Abmessungen AirPods 40,5 x 16,5 x 18,0 mm 30,9 x 21,8 x 24,0 mm Gewicht AirPods 4,0 Gramm 5,4 Gramm Abmessungen Ladecase 53,5 x 44,3 x 21,3 mm 45,2 x 60,6 x 21,7 mm Gewicht Ladecase 40,0 Gramm 45,6 Gramm Akkulaufzeit (Wiedergabe) bis zu 5 Stunden bis zu 4,5 Stunden mit ANC

bis zu 5 Stunden ohne ANC Sensoren 2 optische Sensoren

Beschleunigungssensor mit Bewegungserkennung

Beschleunigungssensor mit Spracherkennung 2 optische Sensoren

Beschleunigungssensor mit Bewegungserkennung

Beschleunigungssensor mit Spracherkennung

Drucksensor Mikrofone 2 Beamforming-Mikrofone 2 Beamforming-Mikrofone

1 nach innen gerichtetes Mikrofon

Ladecase ist deutlich größer

Zusätzliches Mikrofon

Akkulaufzeiten annähernd identisch

Apples neue AirPods Pro sind die ersten kabellosen In-Ears des iPhone-Konzerns, welche über eine aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) verfügen. Es liegt demzufolge auf der Hand, dass sie sich in technischer Hinsicht von den AirPods der zweiten Generation unterscheiden. Ein Vergleich der Modelle zeigt aber, dass es weitere Unterschiede gibt.Bereits der erste Blick auf die AirPods Pro offenbart, dass die neuen Ohrhörer etwas kürzer, dafür aber gedrungener sind als die AirPods ohne ANC. Das bestätigen auch die technischen Daten. Zudem werden die neuen In-Ears mit Silikon-Aufsätzen in drei Größen ausgeliefert. Diese sorgen nicht nur für verbesserten Tragekomfort, sondern unterstützen auch die aktive Geräuschunterdrückung. Darüber hinaus sind die AirPods Pro mit jeweils 5,4 Gramm etwas schwerer als die AirPods, welche einzeln 4 Gramm auf die Waage bringen.Die veränderte Form und Größe der AirPods Pro wirkt sich naturgemäß auch auf die Abmessungen des Ladecase aus. Dieses ist mit etwas über 60 Millimetern deutlich breiter als das Etui der AirPods ohne ANC, welches gut 44 Millimeter misst. Dafür ist es mit rund 45 Millimetern Höhe etwas niedriger, das Ladecase der AirPods ist knapp 54 Millimeter hoch. In der Tiefe unterscheiden sich die Cases hingegen nur unwesentlich.Die AirPods Pro verfügen über zusätzliche Mikrofone, die nach innen, also ins Ohr, gerichtet sind. Sie werden für die aktive Geräuschunterdrückung benötigt und erfassen die von außen in den Gehörgang gelangenden Schallwellen. Diese werden dann von der speziellen ANC-Elektronik durch entsprechenden Gegenschall weitgehend unterdrückt. Apple zufolge geschieht dies 200 Mal pro Sekunde, so dass das System sehr schnell auf veränderte Umgebungsgeräusche reagieren kann. Zusätzlich verfügen die AirPods Pro über einen sogenannten Transparenzmodus, der Außengeräusche weiterleitet. Dieses Feature ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der Nutzer Musik hört, während er etwa im Straßenverkehr unterwegs ist.Hinsichtlich der Akkulaufzeit unterscheiden sich die AirPods Pro nur unwesentlich von den AirPods ohne Geräuschunterdrückung. Wenn ANC aktiviert ist, beträgt die Wiedergabedauer Apple zufolge bis zu 4,5 Stunden, ohne ANC verlängert sie sich auf bis zu 5 Stunden. Die AirPods der zweiten Generation halten ebenfalls bis zu 5 Stunden durch. Die Energie, die im jeweiligen Ladecase gespeichert ist, reicht bei beiden Modellen für mehr als 24 Stunden Wiedergabe. Bei den AirPods Pro liefert Apple ein Ladekabel von USB-C auf Lightning mit, das Kabel der AirPods verfügt über einen USB-A-Stecker. AirPods Pro im Apple Online Store AirPods 2 im Apple Online Store