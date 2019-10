Transparency Mode & Adaptive EQ

Die Gerüchte stimmten also – Apple hat soeben neue AirPod-Modelle vorgestellt . Die neue Generation hört auf den Namen "AirPods Pro" und bringen eine aktive Noise-Cancelling-Funktion mit, mit der Umgebungsgeräusche unterdrückt werden. Dabei setzen die neuen AirPods Pro auf zwei Mikrofone pro Kopfhöhrer, mit denen Umgebungsgeräusche analysiert und unterdrückt werden.Die Mikrofone haben aber auch noch eine weitere Funktion: Mit dem neuen Transparenz-Modus können Umgebungsgeräusche wiedergegeben werden, damit man beispielsweise im Verkehr Gefahren wahrnehmen kann. Zusätzlich bringen die neuen Modelle eine Funktion namens Adaptive EQ mit, um tiefe und mittlere Frequenzen an das Ohr des Trägers anzupassen – für ein besonderes Klangerlebnis, so Apple.Die Vorbestellung ist ab sofort möglich, ausgeliefert werden die neuen Modelle ab dem 30. Oktober für 279 Euro (249 US Dollar). Die ältere, 2. Generation bleibt weiterhin für 179 Euro (kabelgebundenes Ladecase) oder 229 Euro (kabelloses Ladecase) im Programm.Wie auch schon die Vorgängergeneration bringen die neuen AirPods Pro den H1-Chip mit, welcher sich um die Unterdrückung der Umgebungsgeräusche wie auch um Siri kümmert. Apple gibt an, dass die neuen AirPods Pro die selbe Batterielaufzeit wie die AirPods der 2. Generation erreichen: 5 Stunden ohne Aufladen im Case, 4,5 Stunden bei Geräuschunterdrückung. Durch Aufladen im Case kann bis zu 24 Stunden Musik gehört werden.