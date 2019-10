AirPods Pro: Unboxing und erste Eindrücke

Unboxing

Gestern stellte Apple überraschend die AirPods Pro vor – samt Noise-Cancelling-Funktion. Die 279 Euro teuren kabellosen In-Ear-Kopfhörer sind derzeit vorbestellter, die Auslieferung soll morgen anlaufen. Manche Tester haben bereits die neuen Modelle erhalten – lesen Sie hier die ersten Eindrücke bezüglich der neuen Kopfhörer.Die AirPods Pro kommen Apple-typisch verpackt daher – Marques Brownlee hat bereits die neue AirPods-Generation erhalten und packt diese zu Beginn des Videos aus:Die meisten Tester zeigten sich beeindruckt von der Klangqualität der kleinen Bluetooth-Kopfhörer. Zwar sei der Einstiegspreis mit 250 Dollar (279 Euro) recht hoch – doch sei der Klang teils deutlich besser als ähnlich teure Modelle anderer Hersteller. Besonders im Vergleich zu den normalen AirPods machte Apple einen großen Fortschritt bezüglich der Klangqualität.Auch der Noise-Cancelling-Modus überzeugte die meisten Tester. Zwar seien Umgebungsgeräusche aus der Umwelt teils immer noch wahrnehmbar, trotzdem leisten die zwei integrierten Mikrofone gute Arbeit beim Herausfiltern von Umgebungsgeräuschen. Besonders gelobt wird der Transparency Mode, bei dem die AirPods Pro Umgebungsgeräusche aktiv wiedergeben. Dies ist besonders im Straßenverkehr praktisch, da der Träger dort weiterhin Gefahren wahrnehmen kann.Die AirPods Pro können automatisch erkennen, ob der für das Ohr des Hörers passende Gummi-Aufsatz gewählt wurde. In den Einstellungen lässt sich ein Test starten, bei dem Töne über die AirPods abgespielt werden – mittels der Mikrofone erkennen die AirPods Pro, ob die gewählten Gummi-Aufsätze zu dem Ohr des Trägers passen.Manche Kunden hatten mit den regulären AirPods Probleme: Bei vielen verursachten diese Modelle ein Druckgefühl, bei wieder anderen saßen die AirPods zu locker im Ohr und fielen ständig heraus. Diesen Mangel hat Apple mit den drei unterschiedlich geformten Gummi-Einsätzen behoben – nun sollten die AirPods Pro in fast jede Ohr-Form bzw. Gehörgangs-Form passen.Leider ist die Bedienung der Funktionen über das Antippen und Halten an den AirPods immer noch problematisch. Tester bemängeln, dass sich die Lautstärke immer noch nicht über die AirPods selbst steuern lässt, sondern nur über Siri und das gekoppelte iPhone/Apple Watch/Mac.Die AirPods Pro sind mit 279 Euro alles andere als günstig – doch gemessen an den Klangqualitäten der kleinen Kopfhörer kommen die meisten Tester zum Ergebnis, dass der Preis gerechtfertigt ist. Allerdings sollte man bedenken, dass der Akku der AirPods Pro nicht wechselbar ist – bei intensiver Nutzung kann dieser bereits nach zwei Jahren deutlich an Leistung verlieren.