Shot on iPhone: Wie Apple mit 32 iPhone XR spektakuläre Videos erzeugt

Flammen, Schleim und Trockeneis

Apple betont die Kameraqualität der iPhones gerne mit Clips, die besonders gelungene Fotos und Videos der hauseigenen Smartphones zeigen. Zum Teil sind die Aufnahmen sehr aufwendig gestaltet, um die Darstellungsmöglichkeiten von Farben und Kontrasten zu demonstrieren.Der neue „Shot on iPhone“-Clip des iPhone XR gleicht Apple zufolge gar einem Experiment – entsprechend hat das Unternehmen zusätzlich ein Making Of veröffentlicht, das den aufwendigen Entstehungsprozess des Videos „Experiments II: Full Circle“ verdeutlicht.Apple verwendete für das „Experiments“-Video 32 Einheiten des iPhone XR, die alle an einer Ring-Konstruktion befestigt sind. Bei einer in der Mitte des Rings erleuchtenden Flamme etwa entsteht so eine 360-Grad-Ansicht, die das Feuer – je nach gewähltem iPhone XR – von allen Seiten abbildet.Eine andere spektakuläre Ansicht erzeugt eine schleimartige Substanz, die durch ein Gitternetz heruntertropft und durch verschiedene Beleuchtungen in den unterschiedlichsten Farben erstrahlt. Auch platzende Wasserballons und sogar Trockeneis kommen zum Einsatz, um ästhetische Formen und Zeitlupeneffekte zu kreieren.Apple nutzte für die Aufnahmen nicht die standardmäßig installierte Kamera-App von iOS, sondern drei Drittanbieter-Anwendungen: ProCamera (Store: ), ProCam 6 (Store: ) und Moment - Pro Camera (Store: ).