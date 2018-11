Smart HDR und mehr



Wie schon beim OLED-Flagship iPhone Xs veröffentlicht Apple jetzt auch eine Sammlung an Bildern, die Anwender und professionelle Fotografen mit ihrem iPhone XR aufgenommen haben. Das Unternehmen möchte so die qualitativ hochwertige Kamera des diesjährigen LCD-Modells betonen. Im Fokus stehen vor allem der Porträtmodus inklusive des charakteristischen Bokeh-Effekts, Landschaftsaufnahmen und andere prägnante Motive.Apple nennt Smart HDR und die damit zusammenhängenden besseren Helligkeits- und Schattendetails auf Fotos als größte Vorteile des Ende Oktober erschienen LCD-Geräts. Zudem sei das 6,1-Zoll-Display des iPhone XR ein „großartiger Sucher“, so das Unternehmen Die von Apple verlinkten Bilder stammen fast alle von Instagram-Nutzern. An Markierungen wie #iPhoneXR oder #shotoniphonexr lässt sich das genutzte iDevice erkennen. Über besagte Hashtags finden Instagram-Anwender noch viele weitere Fotos, die mit dem iPhone XR erstellt wurden.