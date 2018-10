Apple veröffentlicht neue "Shot on iPhone"-Nutzerbilder

Apple hat das Kamera-System des iPhone Xs im Vergleich zu den Vorgängermodellen deutlich überarbeitet, in manchen Fällen aber nicht zum Besseren . In unserem MTN-Live-Test konnten wir aber feststellen, dass in einigen Situationen das iPhone Xs im Vergleich zum iPhone X tatsächlich mit einer höheren Bildqualität glänzt.Apples PR-Abteilung hat nun einige beeindruckende Bilder von Nutzern des neuen iPhone Xs geteilt, welche die Vorzüge des neuen Kamera-Systems hervorheben sollen:Häufig kommt in diesen Bildern der Portrait-Modus samt Tiefenunschärfe zum Einsatz, welche sich auf dem iPhone Xs und Xs Max auch noch im Nachhinein verändern lässt. Dies ist auf älteren Modellen nicht möglich – der Hintergrund wird stets mit einem vordefinierten Weichzeichnungsfilter bearbeitet.