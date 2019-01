Bis zur zweiten Februarwoche

Die Jury: Fotografen und Apple-Mitarbeiter

Seit Jahren bewirbt Apple das iPhone als leistungsfähige Kamera. Fotografisches Talent vorausgesetzt lassen sich in der Tat beeindruckende Ergebnisse erzielen, die Apple regelmäßig auch hervorhebt. Nun lud Cupertino zu einer neuen Runde des "Shot on iPhone"-Wettbewerbs, bei dem Nutzer ihre besonders gelungenen Schüsse einreichen können. Wer der Meinung ist, mit dem iPhone eine fotografische Meisterleistung erzielt zu haben, muss dazu lediglich eine Aufnahme via Twitter oder Instagram verbreiten und mit dem Hashtag #ShotOniPhone versehen. Eine andere Option ist, sich per E-Mail an shotoniphone@apple.com zu wenden und das Foto so zu übermitteln. Als Dateiname gibt Apple das Schema "vorname.nachname.iphonemodell." vor.Insgesamt zehn Sieger soll es beim neuerlichen Fotowettbewerb geben. Zählt man zum illustren Kreis der von Apple gekürten Top-Fotografen, so steht dem Bild große Sichtbarkeit bevor. Apple stellt jene Werke dann auf großen Werbetafeln in Städten und Flughäfen aus, auch in den Apple Stores, in Apples Pressebereich sowie den sozialen Kanälen wird man das Foto weltweit bewundern können. Der Wettbewerb endet in zwei Wochen, nämlich am 7. Februar. Teilnahmeberechtigt sind Nutzer älter als 18, die nicht bei Apple arbeiten. Familienmitglieder, die im Dienste Cupertinos stehen, dürfen ebenfalls nicht mitmachen.In der Jury sitzen renommierte Fotografen wie zum Beispiel Pete Souza, bekannt durch seine frühere Dokumentation des Geschehens im Weißen Haus zu Washington. Auch die Reisefotografen Austin Mann und Annet de Graaf sowie Luísa Dörr aus Brasilien und der Modefotograf Chen Man befinden sich im Gremium. Zudem beteiligen sich Apple-Mitarbeiter an der Siegerfindung, darunter Marketingchef Phil Schiller, Direktor des weltweiten Produktmarketings Kaiann Drance, Software-Entwickler Sebastian Marineu-Mes und Leiter des Kamera-Teams, Jon McCormack. Apple verkündet das Abstimmungsergebnis am 26. Februar.