Das erste macOS-Update, welches eine verlässlichen Betrieb für eGPUs mitbrachte, war das im März 2018 erschienene 10.13.4: Während der Beta-Phase fand sich die AMD Radeon RX 560 auf der Liste der unterstützten Grafikkarten wieder – mit Erscheinen der finalen Version von macOS 10.13.4 strich Apple den Grafikchip aber aus dem Support-Dokument Nun hat Apple erneut die Liste der unterstützten Grafikkarten, welche sich als eGPU an modernen Macs mit Thunderbolt-3-Anschluss betreiben lassen, aktualisiert. Auf dieser Liste findet sich jetzt ein Gehäuse von Sonnet mit eingebauter AMD Radeon RX 560.Bei der RX560 handelt es sich um ein Einsteigermodell von AMD, welches auf der Polaris-Architektur basiert. Die kleine, externe Sonnet-Box bringt 4 GB GDDR5-Speicher mit und steht derzeit für rund 490 Euro bei Amazon zum Kauf bereit. Ebenfalls zur Verfügung steht das gleiche Sonnet-Gehäuse mit AMD Radeon RX570-GPU, welches aber mit fast 690 Euro deutlich teurer ist. Voraussetzung ist ein Mac mit Thunderbolt-3-Anschluss - bis auf das MacBook 2017 und der Mac Pro bringen alle aktuellen Modelle einen geeigneten Thunderbolt-3-Port mit.Mit einer Einschränkung müssen Käufer der RX 560 aber leben: Mittels HDCP geschützte Inhalte, wie zum Beispiel Filme aus dem iTunes Store, lassen sich nicht auf Bildschirmen wiedergeben, die an die RX 560 angeschlossen sind. Eine Wiedergabe auf dem integrierten Bildschirm ist aber weiterhin möglich. Merkwürdigerweise betrifft diese Einschränkung nur die RX 560, aber nicht die von der Architektur her sehr ähnliche RX 570.