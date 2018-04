Benchmark des MacBook Pro: Interne Grafikkarte vs. eGPU

Deutlicher Leistungsunterschied bei diversen Apps

eGPU-Support noch nicht ganz ausgereift

Anlässlich der offiziellen Unterstützung von externen Grafikkarten durch macOS 10.13.4 hat ArsTechnica eine AMD Radeon RX 580 gegen die im MacBook Pro bereits verbaute Radeon Pro 460 antreten lassen. Die Leistungsunterschiede zwischen der internen Grafiklösung und der eGPU sind zum Teil gravierend.Die Radeon RX 580 ist AMDs Mittelklasse-Modell von 2017. Als Thunderbolt-Gehäuse kam das Sonnet eGFX Breakaway Box 350W zum Einsatz. Bei der 460er-Variante handelt es sich um die leistungsstärkste Grafikoption, die Apple für die 2016er Generation des MacBook Pro anbot.Einige Metal-Apps liefen den Benchmarks zufolge mehr als doppelt so schnell auf der eGPU. Bei der Verwendung von OpenGL kam es – je nach Anwendung – zu Leistungssteigerungen zwischen 20 und 75 Prozent.Manche Apps profitierten dagegen kaum von den Leistungsreserven der Radeon RX 580. Dazu zählte unter anderem das Spiel Civilization VI.In manchen Anwendungsszenarien zeigte sich, dass Apples eGPU-Support noch nicht hundertprozentig ausgereift ist. Im Testverlauf kam es immer mal wieder zu Abstürzen oder anderen Problemen: „Man weiß nie so genau, was passiert, wenn eine leistungsfordernde Anwendung gestartet wird. Meistens zeigen sich große Leistungsverbesserungen. Manchmal klappt alles, aber der Performance-Unterschied ist gering. Und andere Male gibt es nur Abstürze,“ so ArsTechnica . Die App Hitman etwa, deren Benchmark-Mechanismus ArsTechnica oft für diverse Grafiktests verwendet, lief überhaupt nicht.Das Fazit fällt entsprechend zwiegespalten aus. „macOS unterstützt jetzt zwar offiziell eGPUs, aber so ganz ausgereift ist die Lösung noch nicht.“ Es komme zu Instabilitäten und es gebe auch sonst noch einige Probleme. Der fehlende Boot-Camp-Support sei ein weiteres Ärgernis. Ebenso müsse an einer breiteren Unterstützung durch Anwendungen gearbeitet werden. Final Cut Pro X zum Beispiel machte keinen Gebrauch von der verbundenen externen Grafiklösung.