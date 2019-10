Neues iPad Pro erst 2020? Andeutungen bei Apples Quartalskonferenz

Unterschiedliche Erscheinungstermine

Bestätigung von Kuos Prognose?

Zuweilen lohnt es sich, sehr genau hinzuhören und dann zwischen den Zeilen zu lesen. Das war bei Apples gestriger Quartalskonferenz wieder einmal der Fall: Luca Maestri, der Finanzchef des iPhone-Konzerns, deutete in einem seiner Sätze an, dass es in diesem Jahr kein neues iPad Pro geben wird. Apples CFO bestätigte damit indirekt entsprechende Berichte von Anfang Oktober.Im Rahmen der Ergebnis-Präsentation sagte Maestri, bei den Umsatzerwartungen für das kommende Quartal habe man die von Jahr zu Jahr unterschiedlichen Erscheinungstermine des iPad Pro berücksichtigt. Er spielte damit darauf an, dass Apple die Tablet-Flaggschiffe anders als etwa die iPhones traditionell nicht im Zwölf-Monats-Rhythmus aktualisiert. Da sowohl die 11-Zoll- als auch die 12,9-Zoll-Variante des iPad Pro im Oktober 2018 erschienen sind, deutet Maestris Äußerung darauf hin, dass die neuen Geräte voraussichtlich im März 2020 vorgestellt werden, also etwa 18 Monate nach ihren Vorgängern. Dieser Zeitraum entspräche auch dem Zyklus, in dem Apple das iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display in der Vergangenheit aktualisierte.Maestri betätigte damit indirekt eine Prognose des gewöhnlich gut informierten Analysten Ming-Chi Kuo. Dieser rechnete bereits Anfang Oktober damit, dass die neuen iPad-Pro-Modelle im ersten Quartal des kommenden Jahres erscheinen werden. Kuo zufolge ist davon auszugehen, dass Apple der nächsten Tablet-Generation ein Prozessor-Upgrade verpasst. Außerdem dürften die neuen Tablets aus Cupertino seiner Ansicht nach unter anderem über ein verbessertes Kamerasystem mit Time-of-Flight-Sensor auf der Rückseite verfügen. Damit ließen sich unter anderem die AR-Fähigkeiten des iPad Pro weiter ausbauen. Anfang Oktober veröffentlichte zudem MacRumors ein Video, welches angeblich ein Dummy-Modell des neuen iPad Pro zeigt. Darin ist eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite zu sehen, wie Apple sie auch im iPhone 11 Pro (Max) verbaut.