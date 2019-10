Das kommende iPad Pro 2019 als Dummy: Video zeigt das Gerät von allen Seiten

Ähnliche Dreifach-Kamera wie iPhone 11 Pro

Schnellerer Prozessor

Auf das iPhone-Event im September könnte Apple eine zusätzliche Hardware-Präsentation im Oktober folgen lassen. Die Hinweise auf ein runderneuertes MacBook Pro mit 16-Zoll-Display und weitere Gerüchte deuten auf eine Presse-Veranstaltung des Unternehmens in den kommenden Wochen hin – offiziell bestätigt wurde bislang jedoch nichts. Auch eine neue Generation des iPad Pro zählt zu den Kandidaten für besagtes Event. MacRumors hat ein Video eines Dummy-Modells veröffentlicht, das die Gehäuseoptik des 2019er iPad Pro veranschaulichen soll.Im YouTube-Clip „Is This The New 2019 iPad Pro?“ geht es um das 12,9-Zoll-Modell. Zusätzlich dürfte es – wie im letzten Jahr – wieder eine kleinere 11-Zoll-Variante geben. Auf den ersten Blick fallen kaum optische Änderungen gegenüber dem Vorgänger auf. Das Aluminiumgehäuse bietet die bekannten abgerundeten Ecken und den im Vergleich zu früheren Modellen kantigeren Seitenrahmen. Die einzige erwähnenswerte Neuerung betrifft die Kamera.Wie schon beim iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max setzt Apple Gerüchten zufolge auch beim hauseigenen Pro-Tablet auf eine Hauptkamera mit drei Objektiven. Die Information stammt von Mac Otakara. Die asiatische Nachrichtenseite erzielte in der Vergangenheit bereits einige Treffer bei Prognosen bezüglich neuer Apple-Hardware.Von der Form her erinnert die Kamera-Aussparung des Dummy-Modells an die aktuelle iPhone-Generation – die Objektive sind aber anders angeordnet. Die finalen Varianten der nächsten iPad-Generation könnten jedoch sowohl aus technischen als auch aus visuellen Gründen das gleiche Kamera-Design wie die iPhones aufweisen – beispielsweise wäre die Gehäuse-Optik der iDevices in dem Fall einheitlicher.Ansonsten gibt es bislang kaum Hinweise zum neuen iPad Pro. Bloomberg spricht von schnelleren Prozessoren und einer neuen Kamera – im Gegensatz zu Mac Otakara aber nicht explizit von einer Dreifach-Kamera. Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo geht zudem von einer Veröffentlichung in diesem Jahr aus, weshalb eine Vorstellung beim eventuell bevorstehenden Oktober-Event wahrscheinlich ist. Andere Meldungen sprechen dagegen von der Möglichkeit, dass die neue Generation des iPad Pro erst im Frühjahr 2020 erscheint.