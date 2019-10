Kuo-Prognosen: iPad Pro mit ToF-Kamera, „iPhone SE 2“ im iPhone 8-Gehäuse und Butterfly-Ende

iPad Pro mit ToF-Kamera

„iPhone SE 2“ mit iPhone 8-Gehäuse

Abschied von Butterfly-Tastatur

Zusätzlich zum kolportierten AR-Headset hat Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo weitere Hardware-Prognosen zu Produkten veröffentlicht, die Apple im kommenden Jahr voraussichtlich veröffentlicht. Es geht um die nächste Generation des iPad Pro inklusive innovativer ToF-Kameratechnologie, einen Nachfolger für das iPhone SE und MacBook-Modelle ohne Butterfly-Tastatur.Die nächste Generation des iPad Pro wird eine Hauptkamera mit Time-of-Flight-Sensoren (ToF) bieten, so Kuo. Außer Prozessor-Verbesserungen zähle die Kamera-Verbesserung zu den größten neuen Features der kommen Pro-Generation. Die Time-of-Flight-Technologie würde es iPads ermöglichen, exakte Tiefenausmessungen durchzuführen. Das Feature eignet sich in erster Linie für Augmented Reality-Funktionen.Als voraussichtlichen Veröffentlichungszeitraum nennt Kuo das erste Quartal 2020 – entsprechend sei für dieses Jahr nicht mehr mit einem neuen iPad Pro zu rechnen. Kuo prognostizierte bereits zuvor, dass Apple auch für einige Modelle der 2020er iPhones eine ToF-Kamera plant.Ebenfalls für das erste Quartal 2020 plant Apple laut Kuo das sogenannte „iPhone SE 2“. Anders als beim iPhone SE wird es sich dabei aller Voraussicht nach nicht um eine Neuauflage des iPhone 5S mit heutiger Technologie handeln, sondern um ein iPhone 8 mit aktuellem SoC und hochwertiger Kamera.Da diverse Nutzer des iPhone SE sich das iDevice nicht in erster Linie wegen des vergleichsweise günstigen Kaufpreises, sondern den kompakten Gehäusemaßen besorgten, dürften sie die leistungsstärkere iPhone 8-Variante nicht unbedingt als legitimen Nachfolger des SE sehen. Wer jedoch lediglich aktuelle Technologie zu einem möglichst günstigen Preis möchte, dürfte beim „SE 2“ auf seine Kosten kommen.Kuo widmet sich in seiner Prognose auch dem Mac-Bereich. Apple plant demzufolge für das nächste Jahr eine bedeutende Änderung bei diversen MacBook-Modellen. Wie schon zuvor spekuliert wird sich das Unternehmen im nächsten Jahr sukzessive von der Butterfly-Tastatur verabschieden und neue Varianten mit der altbekannten Scissor-Technologie verbauen, so Kuo Apple erhoffe sich von der geänderten Tastatur mehr Zuverlässigkeit und Robustheit. Die angesprochenen MacBook-Modelle mit Scissor-Tastatur sollen im zweiten Quartal 2020 auf den Markt kommen. Schon für diesen Herbst rechnet der Insider mit der Vorstellung eines neuentwickelten MacBook Pro mit 16-Zoll-Display – inklusive Scissor-Tastatur.