Neues MacBook Air im zweiten Halbjahr 2022? Immer mehr spricht dafür

Marktstart im zweiten Halbjahr immer wahrscheinlicher

Runderneuertes MacBook Air mit M1-Chip?

Wer schon für für dieses Frühjahr auf eine neue Generation des MacBook Air hoffte, wurde enttäuscht – Apple präsentierte mit dem Mac Studio (plus Studio Display) zuletzt "nur" einen neuen Desktop-Rechner. Beim kommenden MacBook Air ist dagegen noch etwas Geduld gefragt. Für Kaufinteressenten gibt es trotzdem eine positive Nachricht: Immer mehr deutet auf den voraussichtlichen Zeitpunkt des Marktstarts hin: Im zweiten Halbjahr 2022 soll es so weit sein.Bloomberg-Journalist und Apple-Insider Mark Gurman prognostizierte besagten Zeitraum schon vor Wochen. Ein runderneuertes MacBook Air kommt demzufolge in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt. Digitimes nennt jetzt ebenfalls das zweite Halbjahr als Erscheinungszeitraum für das nächste MacBook Air und beruft sich dabei auf Quellen aus der asiatischen Zulieferindustrie.Zunächst geht der Bericht auf die aktuellen Modelle des MacBook Pro ein, die Apples Verkaufserwartungen übertroffen haben und nach wie vor für viele Verkäufe sorgen, so Digitimes. Im gleichen Satz erwähnt der Bericht das MacBook Air, das nach der Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte die Mac-Verkäufe zusätzlich ankurbeln soll. Einen konkreten Termin bleibt der Bericht zwar schuldig, doch könnte Apple den neuen Mobil-Mac beispielsweise im Rahmen einer Herbstveranstaltung vorstellen. Das Unternehmen präsentierte das aktuelle MacBook Air mit hauseigenem M1-Chip im November 2020.Apple plant laut Berichten beim kommenden MacBook Air kein reines Chip-Upgrade – vielmehr sollen auch Gehäuse und Display überarbeitet werden. Aktuellen Einschätzungen zufolge plant Apple ein leicht vergrößertes 13,6-Zoll-Display (aktuelles Modell: 13,3 Zoll). Apple könnte dazu den Display-Rahmen verkleinern und auf abgerundete Ecken setzen – so wären weiterhin die gleichen Gehäuseabmessungen wie im aktuellen MacBook Air möglich.Ob das MacBook Air mit einer neuen Generation von Apples M-Chips auf den Markt kommt, ist hingegen alles andere als sicher. Während viele Berichte bereits den M2-Chip als Kandidaten für den Mobil-Mac nannten, tendiert Zulieferer-Experte Ming-Chi Kuo in eine andere Richtung: Apple setze auch beim nächsten MacBook Air auf eine Variante des M1-Chips, so Kuo via Tweet. Die zweite Jahreshälfte wird zeigen, wofür sich Apple entscheidet.