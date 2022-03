2022er MacBook Air mit 13,6"-Bildschirm?

Größerer Bildschirm?

Unabhängig vom 15"-Modell

Eines der ersten Mac-Modelle, welches Apple auf die neuen M-Chips umstellte, war das MacBook Air – doch genau wie beim Mac mini und beim MacBook Pro 13" blieb das Design im Vergleich zu den vorherigen Intel-Modellen nahezu identisch. Fast alle Gerüchtequellen berichten, dass Apple eine grundlegende Überarbeitung des MacBook Air für dieses Jahr plant – samt neuem Design. Den Berichten nach soll das MacBook Air in ähnlichen Farben angeboten werden wie der aktuelle iMac 24".Ferner soll die kommende MacBook-Air-Generation auch der erste Mac sein, welcher mit der zweiten Generation der Apple-M-Chips daherkommt. Diese soll allerdings keinen großen Performance-Sprung bringen, sondern sich in erster Linie auf die Energieeffizienz konzentrieren. Dies ist auch der Grund, warum Apple den M2 zuerst im lüfterlosen MacBook Air einsetzt.Ross Young, Mitbegründer der "Display Supply Chain Consultants", berichtet nun, dass Apple beim MacBook Air einen leicht größeren Bildschirm einsetzen will: Die aktuellen MacBook-Air-Modelle kommen mit einem 13,3"-Display daher – und beim neuen Modell soll dieser auf 13,6" wachsen. Wahrscheinlich reduziert Apple die "Trauerränder" um den Bildschirm und setzt abgerundete Ecken ein, um den größeren Bildschirm zu verbauen, ohne die Gehäuseabmessungen zu erhöhen. Diesen Schritt ging Apple bereits bei den MacBook-Pro-Modellen im Winter 2021.Erst letzte Woche kamen erneut Gerücht auf, dass Apple neben dem MacBook Air mit 13"-Bildschirm auch ein Modell mit 15"-Bildschirm plant, um eine Lücke im Sortiment zu schließen: Aktuell bietet Apple kein günstiges Laptop mit größerem Bildschirm an – will man ein MacBook mit 16"-Bildschirm, werden aktuell mindestens 2.749 Euro fällig.Das MacBook Air mit 15"-Bildschirm soll allerdings nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, sondern erst 2023. Auch ist nicht gesichert, ob Apple das 15"-Modell mit dem Namenszusatz "Air" versieht oder schlicht nur "MacBook" nennt. Ferner handelt es sich beim 15"-Modell um eine Ergänzung der Modellpalette – das 13"-MacBook-Air soll im Programm bleiben.