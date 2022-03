Noch in diesem Jahr: MacBook Air und MacBook Pro 13" mit M2-Chip – weitere Ausbaustufen des M2 geplant

MacBook Air mit M2

Apple stellte Anfang der Woche den Mac Studio vor – ein völlig neues Mac-Modell, positioniert zwischen dem Mac mini und dem kommenden Mac Pro. In der High-End-Konfiguration bringt der Mac Studio den beeindruckenden M1 Ultra mit. Im Prinzip handelt es sich hierbei um zwei M1-Max-Chips, welche mittels "Ultra Fusion" verbunden sind und sich deshalb wie ein einziger Prozessor verhalten. Doch in diesem Jahr sollen, wie 9to5Mac erfahren hat, noch weitere Neuerungen bezüglich des Macs erscheinen. Bereits vor zwei Tagen berichtete die US-Seite, dass Apple einen Mac mini mit M2 und M2 Pro plant. Diese Chips sollen eine geringere Strukturbreite als der M1 aufweisen (4 nm vs. 5 nm), um noch energieeffizienter zu werden.9to5Mac will nun Details zu den kommenden Einsteiger-Laptops erfahren haben, denn auch diese will Apple baldig auf den M2 umstellen:Der Nachfolger des aktuellen MacBook Air soll sich bei Apple aktuell unter dem Codenamen "J413" in der Entwicklung befinden. Dabei soll es sich um ein völlig neu entwickeltes Modell handeln. Das aktuelle MacBook Air mit M1-Chip gleicht dem Vorgänger mit Intel-Prozessor vom Design her fast vollständig – doch dies soll sich mit der neuen Generation ändern. Anders als der kommende Mac mini soll das MacBook Air aber nur mit M2, nicht mit dem M2 Pro, erhältlich sein.Laut 9to5mac wird Apple auch am aktuellen MacBook Pro 13" festhalten – aber anders als beim MacBook Air soll hier das Design fast vollständig übernommen werden. Auch hier soll sich Apple entschieden haben, nur den M2 einzusetzen – eine Konfiguration mit M2 Pro soll es nicht geben. Ob das kommende Modell auch wieder eine Touch Bar mitbringt, ist ungewiss – aktuell ist das MacBook Pro 13" mit M1-Chip das einzige Apple-Gerät, welches weiterhin über die Touch Bar verfügt.Aus der Gerüchteküche war zu hören, dass sich Apple hier vom Namenszusatz "Pro" verabschiedet und das 13"-Modell nur noch als "MacBook" anbietet. Dies wäre auch logisch, da das 13"-Laptop ohne die Option auf die M2-Pro-Chips daherkommt. Doch laut 9to5mac wird Apple die kommende Generation weiterhin unter dem Namen "MacBook Pro" auf den Markt bringen.Ferner berichtet die US-Seite, dass Apple auch weitere Ausbaustufen beim M2 plant – auch hier soll es den M2 Pro, Max und Ultra geben. Beim M2 Ultra soll es sich dann um einen Chip mit 24 CPU-Kernen handeln – der aktuelle M1 Ultra bringt 20 Cores mit. Der M2 hört bei Apple intern auf die Bezeichnung "Staten" und soll auf dem Apple A15 basieren, welchen der Konzern aktuell im iPhone 13 und iPhone SE der dritten Generation einsetzt.Dem Bericht nach soll das MacBook Air, MacBook Pro 13" und der Mac mini mit M2-Chip noch in diesem Jahr erscheinen – alle Modelle befinden sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Im letzten Monat berichtete Bloomberg, dass Apple die Vorstellung neuer Macs auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference im Sommer plant.