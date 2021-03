Nach HomePod-Aus: Amazon bedient weiterhin höherpreisigen Markt, Echo Show 10 vorgestellt

Display "schwebt" über dem Lautsprecher



Amazon hat das größte und teuerste Modell der hauseigenen smarten Displays überarbeitet. Die bereits vor einigen Monaten angekündigte dritte Generation des Echo Show 10 wird ab 14. April 2021 ausgeliefert. Augenfälligste Besonderheit des Geräts ist ein beweglicher Bildschirm, welcher unter anderem bei Videotelefonaten automatisch dafür sorgt, dass die Nutzer sich stets im Zentrum des Bildes befinden.Anders als bei den Vorgängern und auch den kleineren Modellen Echo Show 5 und Echo Show 8 ist beim neuen Echo Show 10 ( Store-Link) das Display nicht in die Gehäusefront integriert. Der Zehn-Zoll-Bildschirm "schwebt" vielmehr über einem bauchigen Zylinder, welcher Lautsprecher und Elektronik beherbergt. Das Design erinnert somit sehr entfernt an den iMac G4, ist aber bei weitem nicht so elegant wie Apples erster All-in-One-Computer mit LC-Display. Dafür bietet Amazons neues Gerät ein Feature, mit dem der 2002 erschienene iMac nicht aufwarten konnte: Der Echo Show ist in der Lage, Personen im Raum zu erkennen und das Display automatisch auf diese auszurichten. Außerdem verfügt er über einen integrierten Zigbee-Hub zur Smarthome-Steuerung.Pünktlich zum Start der Vorbestellungen für den Echo Show 10 hat Amazon zudem auch in Deutschland eine Funktion freigeschaltet, welche in den Vereinigten Staaten bereits seit einiger Zeit verfügbar ist. Die hauseigenen smarten Displays des Onlinehändler können ab sofort auch hierzulande als Überwachungskameras eingesetzt werden. Wird dieses Feature aktiviert, kann man mithilfe der Alexa-App für iOS und Android aus der Ferne auf die Geräte zugreifen und sich ein Bild des jeweiligen Raums anzeigen lassen. Das Mikrofon bleibt dabei stets abgeschaltet, zum Abhören der Bewohner lässt sich das Feature also nicht missbrauchen.Standardmäßig ist die von Amazon als "Heimüberwachung" bezeichnete Funktion deaktiviert. Wer sie nutzen möchte, muss sie in den Einstellungen des Echo Show freischalten, hierzu ist die Eingabe des Amazon-Passworts erforderlich. Eine Aktivierung mithilfe der Alexa-App ist nicht möglich. Sobald aus der Ferne auf die Kamera zugegriffen wird, schaltet sich das Display automatisch ein. Auf dem Bildschirm erscheinen zudem ein deutlicher Hinweis und eine Schaltfläche, mit der sich die Überwachung abbrechen lässt. Darüber hinaus können in den Einstellungen ein Signalton und eine Anzeige-Verzögerung festgelegt werden. Durch diese Maßnahmen will Amazon sicherstellen, dass die Funktion sich nicht für die heimliche Überwachung einsetzen lässt.bei Amazonbei Amazonbei Amazon