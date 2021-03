Apple stellt den HomePod ein

Original-HomePod wird eingestellt

Bereits ausverkauft

Apple stellte den HomePod im Sommer 2017 anlässlich der Worldwide Developers Conference vor. Der HomePod ist der erste Smart-Speaker aus dem Hause Apple und soll sich besonders durch seine klanglichen Qualitäten von der Konkurrenz absetzen. Testberichte bestätigen dies, kritisieren aber anfänglich die Fähigkeiten von Apples Sprachassistent Siri im Vergleich zu den Mitbewerbern. Über die Jahre verbesserte Apple Siri immer weiter, so dass der HomePod zur Konkurrenz aufschließen konnte.Im Vergleich zu anderen Smart-Speakern ist der HomePod mit 329 Euro aber sehr teuer – und diverse Berichte und Marktanalysen suggerieren, dass der HomePod aufgrund des hohen Preises definitiv kein Verkaufsschlager ist. Apple präsentierte im November den HomePod mini zum Preis von 99 Euro – und hat seitdem mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Dies legt nahe, dass der kleine Bruder des Original-HomePods sehr gut vom Markt angenommen wird.Soeben hat Apple gegenüber TechCrunch bekanntgegeben, dass der Original-HomePod ersatzlos eingestellt wird. Der HomePod mini sei ein gigantischer Hit, so Apple. Man werde sich nun komplett auf die Entwicklung des HomePod mini konzentrieren und den Original-HomePod aus dem Programm streichen. Der HomePod ohne Namenszusatz werde noch weiterverkauft, solange die Vorräte reichen und erhält weiterhin Software-Updates wie auch Reparaturen via Apple Care – doch ein direkter Nachfolger ist nicht geplant.Die Variante Space Gray ist in den USA schon seit einigen Tagen nicht mehr lieferbar – hier ging die Gerüchteküche zuerst davon aus, dass Apple die Vorstellung eines Nachfolgers des Original-HomePod plant. Mit der direkten Einstellung des HomePod rechnete bisher keine Quelle – viele hatten drei Jahre nach Marktstart mit einem Update des HomePods gerechnet.In Deutschland sind beide Modellvarianten im Apple Store lieferbar und es ist nicht bekannt, wie groß Apples Lagerbestände noch sind.