Video: HomePod mini vs. Echo (Dot) vs. Nest Audio – die Smartspeaker im Vergleich

2018 war es soweit: Apples erster Smartspeaker kam auf den Markt. Zwei Jahre später folgte der kleine Bruder: Der HomePod mini ist seit wenigen Wochen erhältlich und muss sich nicht nur im Vergleich zum regulären HomePod behaupten: Die Konkurrenz schlief nicht und hält für potenzielle Käufer allerlei Alternativen bereit – allen voran Google und Amazon möchten mit ihren Produkten, dem Nest Audio beziehungsweise Echo (Dot), Interessenten von den Vorzügen ihrer Geräte überzeugen. Ein Video des YouTube-Kanals Max Tech geht auf die Unterscheide der aktuellen Generation von smarten Lautsprechern ein – diese sind durchaus bemerkenswert. Im Test ist neben dem HomePod mini noch der Amazon Echo, der Echo Dot (4. Generation) sowie Googles Nest Audio.Bereits die Netzteile weichen erheblich voneinander ab: Diese sind nämlich erstaunlich klobig – und fest mit dem Kabel verbunden. Der HomePod mini stellt die rühmliche Ausnahme dar: Das Kabel wird an das beigelegte 20-Watt-Netzteil angesteckt. Damit lässt sich Apples Lautsprecher als einziger mobil aufladen – eine entsprechende Powerbank vorausgesetzt. Die Verarbeitungsqualität sei bei Apple und Google hoch – die beiden Amazon-Produkte machen auf den Tester einen „billigen“ Eindruck.Geht es um die Klangqualität, macht Amazons Echo Dot keine besonders gute Figur: Obwohl dieser eine ähnliche Größe wie der HomePod mini aufweist, kommen Höhen und Mitten weit schlechter zur Geltung, der Bass ist praktisch nicht vorhanden. Bei der Lautstärke sind die Unterschiede eher marginal: Erwartungsgemäß fällt diese bei den großen Geräten, dem Amazon Echo und dem Google Nest, höher aus. Bei dem Test werden drei Songs aus sehr unterschiedlichen Genres abgespielt – der Echo Dot versagt bei allen Liedern. Der reguläre Echo kann bei Rock-Songs gut mit dem HomePod mithalten – der Nest Audio hingegen muss sich in dieser Disziplin klar geschlagen geben. Was ebenfalls für das Apple-Produkt spricht: Es unterstützt einen 360-Grad-Sound und überzeugt so mit raumfüllenden Klang.Bei den Sprachassistenten hat Apple eindeutig Aufholbedarf: Siri gilt als vergleichsweise unausgegoren. Auch die Anbindung an Smart-Home-Geräte ist in ihrer Quantität eine sehr unterschiedliche: Amazons Smartspeaker kommunizieren mit etwa 60.000 Geräten, der Nest Audio kommt auf etwa die Hälfte. Bei Apple sieht die Lage eher überschaubar aus: „Nur“ 5.000 Produkte sind mit dem HomePod kompatibel. Preislich liegen der reguläre Echo, der HomePod mini und der Nest Audio bei knapp 100 Euro, der Echo Dot ist für knapp 60 Euro zu haben. Gerade Amazon rabattiert diese Produkte aber immer wieder sehr stark, wie das auch aktuell der Fall ist.