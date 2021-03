Was plant Apple für die HomePod-Reihe?

Stellt Apple einen HomePod 2 vor?

Kommt ein Modell zwischen dem HomePod und HomePod mini?

Bleibt es beim HomePod mini?

Am Samstagmorgen gab Apple überraschend bekannt, dass der Konzern den Original-HomePod aus dem Sortiment streicht und sich fortan auf den HomePod mini konzentriert. Den HomePod ohne Namenszusatz stellte das Unternehmen aus Cupertino 2017 vor und lieferte diesen Anfang 2018 aus – Presse wie auch Kunden lobten die Klangqualitäten, waren aber anfänglich von Siri enttäuscht. Doch im Vergleich zu Smart-Speakern von Google und Amazon führte der HomePod aufgrund des hohen Preises von über 300 Euro ein Schattendasein und fand sich im Vergleich zur Konkurrenz nur in wenigen Wohnzimmern wieder.Letzten Herbst stellte Apple den HomePod mini für unter 100 Euro vor. Dieses Modell wurde deutlich besser angenommen und bis heute ist die Liefersituation angespannt. Die Verkaufszahlen des HomePod mini dürften die des Original-HomePods um Welten übertreffen.Warum genau Apple den Original-HomePod einstellte, kommunizierte das Unternehmen nicht. Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist aber, dass der HomePod mini die (sowieso nicht hohen) HomePod-Verkäufe weiter kannibalisierte und Apple keinen Markt mehr für das teurere Modell sah.Die Frage: Was hat Apple in Zukunft mit der HomePod-Reihe vor?Manche Gerüchtequellen rechneten damit, dass Apple in diesem Jahr einen Nachfolger des Original-HomePod präsentiert – doch dies ist nun sehr unwahrscheinlich. Normalerweise stellt Apple keine Produktlinien ein, nur um einige Monate später doch noch einen Nachfolger zu präsentieren. Hat sich Apple einmal von einer Produktkategorie komplett verabschiedet, ist mit einem Nachfolgemodell meist nicht in den nahen oder mittleren Zukunft zu rechnen.Bereits 2020 berichtete Bloomberg, dass Apple derzeit an einem "Mid-Range"-Modell des HomePods arbeitet – doch es ist unklar, wie es mit diesem Projekt weiterging. Möglicherweise könnte Apple ein HomePod-Modell vorstellen, welches sich preislich zwischen dem gerade eingestellten HomePod und dem HomePod mini bewegt. Dieser dürfte wohl auf einen eigenständigen Namen hören – beispielsweise "HomePod Air" oder "HomePod Max".Die Ankündigung von Apple spricht explizit davon, dass sich der Konzern fortan auf den HomePod mini konzentriert. Dies lässt erst einmal jegliche Hoffnung auf eine Erweiterung der HomePod-Linie schwinden. Auf der anderen Seite lässt sich Apple nicht gerne in die Karten schauen was zukünftige Entwicklungen betrifft – daher war mit diesem Wortlaut fast zu rechnen. Möglicherweise bietet Apple in der nahen Zukunft nur den HomePod mini an – sollte dieser aber weiterhin erfolgreich sein, ist fast sicher davon auszugehen, dass Apple die Produktreihe wieder diversifiziert und es nicht beim HomePod mini bleibt.