Markt für Smartspeaker: Apple dank HomePod mini auf der Überholspur

Apple verdoppelt Absatzzahlen fast

HomePod mini zeigt sich wettbewerbsfähig

Mittlerweile gehören Smartspeaker und Smart-Displays fast schon zur Grundausstattung vieler Haushalte. Über Sprachbefehle lässt sich Musik abspielen, eine passende ÖPNV-Verbindung für den Zielort eruieren und vieles mehr. Apple entdeckte den Markt erst mit Verspätung für sich – und versuchte mit dem HomePod, Land zu gewinnen. Besonders erfolgreich war das Unternehmen damit nicht: Die Preishürde war hoch, kostete der Smartspeaker anfangs doch satte 349 Euro. Ferner war das Gerät mit vielen Diensten von Drittanbietern nicht kompatibel und Siri der Konkurrenz von Google und Amazon in manchen Belangen hoffnungslos unterlegen. Anfang des Jahres stellte Apple den HomePod ein und präsentierte stattdessen den HomePod mini. Eine aktuelle Untersuchung des Marktforschungsinstituts Strategy Analytics zeigt, dass diese Entscheidung nun Früchte trägt.Die Auswertung von Strategy Analytics befasst sich mit den Zahlen des dritten Quartals dieses Jahres sowie des Vorjahres. Spitzenreiter ist nach wie vor Amazon: Die Smartspeaker des Online-Versandriesen, die unter dem Namen „Echo“ firmieren, bescheren dem Unternehmen einen Marktanteil von 26,4 Prozent. Die Absatzzahlen der Geräte stagnieren indes. Ganz anders bei Apple: Keiner der Anbieter verzeichnet einen solchen Wachstumsschub in diesem Bereich. Cupertino verkaufte im dritten Quartal 2020 lediglich 2,1 Millionen Einheiten des HomePods, mittlerweile sind es 4 Millionen Geräte – was vor allem am HomePod mini liegt. Letzterer ist laut Strategy Analytics der zweitbeliebteste Smartspeaker – auf Platz eins rangiert Googles Nest Mini, der dritte Platz geht an Amazons Echo Dot der vierten Generation.Apples Erfolg ist durchaus beachtlich, zumal die Auswertung auch Smart-Displays berücksichtigt – Cupertino hat aber kein entsprechendes Produkt im Portfolio. Weniger erfreulich sind die Zahlen für Alibaba und Xiaomi: Probleme mit den Lieferketten hätten den chinesischen Anbietern zu schaffen gemacht, so das Marktforschungsinstitut. Der HomePod mini stellt dank seines konkurrenzfähigen Preises (99 Euro) durchaus eine ernsthafte Option für viele Käufer dar. Mittlerweile steht das Produkt in drei weiteren Farben zur Verfügung – und kann mittels „ persönlicher Anfragen “ gar zwischen den Stimmen mehrerer Anwender unterscheiden.