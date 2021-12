HomePod (mini) und „persönliche Anfragen“: Siri kann ab sofort zwischen Stimmen unterscheiden

Siri geht auf individuelle Informationen ein

Voraussetzungen

Apple veröffentlichte gestern eine ganze Reihe von Updates – besonders im Rampenlicht stehen natürlich iOS und iPadOS 15.2 sowie macOS 12.1. Das ist auch nicht weiter verwunderlich: Allen oben genannten Aktualisierungen ist gemein, dass sie mit einigen praktischen neuen Features einhergehen und lästige Bugs eliminieren. Im Rahmen eines solchen Update-Abends geht auch der HomePod üblicherweise nicht leer aus – die HomePod Software 15.2 steht ebenfalls zum Download bereit. Diese wertet vor allem Siri deutlich auf: Einerseits durch Apple Music Voice , andererseits durch sogenannte „persönliche Anfragen“, die nun auch auf Deutsch zum Einsatz kommen.Siri spielt bei der Bedienung des HomePods und HomePod mini eine wesentliche Rolle. Bislang war es dem Sprachassistenten jedoch nicht möglich, zwischen unterschiedlichen Nutzern zu unterscheiden – zumindest dann nicht, wenn der Befehl auf Deutsch erfolgte. Mit der HomePod Software 15.2 profitieren nun auch Anwender, die Siri auf Deutsch Anweisungen geben, von den „persönliche Anfragen“: Die Antworten nehmen auf die individuell zur Verfügung gestellten Informationen Rücksicht. Stellt ein Anwender beispielsweise die Frage „Hey Siri, was steht für heute in meinem Kalender?“, so erhält er eine Auflistung persönlicher Termine. Auch andere Apps wie Kontakte, Notizen, Erinnerungen, Nachrichten und Kalender tragen fortan diesen Anfragen Rechnung. Bei der Wiedergabe von Musik beachtet Siri unter anderem eigens erstellte Playlists.Sind Geräte mit demselben Netzwerk wie der HomePod (mini) verbunden und ist die Familienfreigabe eingerichtet, so funktionieren auch Sprachbefehle wie „Hey Siri, wo ist das iPhone von Benjamin?“. Um von den persönlichen Anfragen Gebrauch zu machen, muss nicht nur der HomePod auf dem neuesten Stand sein: Auch das iPhone und iPad benötigen iOS beziehungsweise iPadOS 15.2. Ferner müssen Anwender den eigenen Standort freigeben: Hierzu tippen Sie in den Einstellungen auf dem iDevice auf Ihre Apple-ID am oberen Bildschirmrand und anschließend auf „Wo ist?“. Dort findet sich der entsprechende Menüpunkt.