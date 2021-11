Kurz: HomePod mini jetzt auch hierzulande farbig +++ Apple vergrößert Chip-Forschungszentrum

Apple vergrößert Forschungszentrum in Israel deutlich

Zwischen der Ankündigung farbiger Versionen des HomePod mini und der Markteinführung lag ziemlich viel Zeit. Vorgestellt wurden die Varianten bereits auf dem Herbst-Event am 18. Oktober, erst jetzt erfolgt hierzulande hingegen der Verkaufsstart . Fortan haben Nutzer nicht mehr nur die Wahl zwischen geflochtener Ummantelung in Space Grau und Weiß, sondern zusätzlich noch drei weiteren Ausführungen. Zur Verfügung stehen ab sofort nämlich auch Blau, Gelb sowie Orange. Egal welche der fünf Optionen es sein soll, der Preis liegt einheitlich bei 99 Euro. Ein Blick auf die Lieferprognose zeigt, dass Apple die helle und dunkle Version sofort verschicken kann, bei den drei neuen Exemplaren ist mit wenigen Tagen Wartezeit zu rechnen. Der Prognose zufolge findet der Versand einer heute getätigten Bestellen zwischen dem 26. und dem 30. November statt. Bei den Systemvoraussetzungen gibt Apple an, es müsse ein iDevice mit iOS 15 bzw. iPadOS 15 sein.Israel gilt als eines der wichtigsten Länder im Bereich Chip-Entwicklung und viele namhafte Unternehmen wie beispielsweise Microsoft, IBM, Intel oder Google betreiben in einem der zahlreichen Technologieparks Forschung. Cupertino macht da keine Ausnahme, denn seit dem Jahr 2015 verfügt Apple über eine Forschungseinrichtung in Herzliya Pituach, nördlich von Tel Aviv. Man weiß zwar nicht sicher, an welchen Projekten Apple dort arbeitet, allerdings scheint es sich vorrangig um die Bereiche A-/M-Prozessoren sowie Speicher zu handeln. Jetzt wurde bekannt, dass konkrete Expansionspläne bestehen. So unterzeichnete das Unternehmen einen auf sieben Jahre angelegten Mietvertrag, um zusätzliche Flügel der Gebäude in Betrieb zu nehmen. Die zur Verfügung stehende Fläche steigt damit von 58.000 auf mehr als 100.000 Quadratmeter. Ursprünglich befand sich auf dem Gelände ein Speicherhersteller namens Anobit, diesen hatte Apple vor knapp zehn Jahren für eine halbe Milliarde Dollar aufgekauft.