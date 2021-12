Apple Music: Sechs Gratis-Monate für Käufer eines neuen HomePod mini

Apple weitet Angebot auf HomePod mini aus

Aktion steht nur neuen Abonnenten zur Verfügung

Wer erstmalig Apple Music abonniert, kann den Musikstreamingdienst drei Monate lang kostenlos nutzen. Erst danach wird die reguläre Gebühr von monatlich knapp zehn Euro fällig. Einen noch längeren Gratiszeitraum gibt es, wenn man ein bestimmtes Gerät des kalifornischen Konzerns erwirbt. Käufer von AirPods, AirPods Pro und AirPods Max sowie Kopf- und Ohrhörern der Apple-Tochter Beats erhalten ein halbes Jahr Zugriff auf den Service, ohne zur Kasse gebeten zu werden.Musikfreunden, die Jazz, Pop, Rock oder Klassik lieber auf einem vernetzten Lautsprecher aus Cupertino hören möchten, blieb der sechsmonatige Gratiszeitraum bislang verwehrt. Das hat sich jetzt geändert, denn Apple weitete das Werbeangebot auf alle Käufer eines neuen HomePod mini aus. Um sich zu registrieren und Apple Music ein halbes Jahr kostenlos nutzen zu können, muss man den Smartspeaker mit einem iPhone oder iPad koppeln und sich dann mit der eigenen Apple-ID in der Musik-App auf Smartphone oder Tablet einloggen. Dort steht dann die Schaltfläche "Hol die 6 Monate kostenlos" zur Verfügung und muss nur noch angetippt werden.Während des Gratiszeitraums lässt sich Apple Music auf allen mit der Apple-ID verknüpften Geräten ohne Einschränkungen nutzen. Neben den mehr als 90 Millionen Songs stehen während der sechs Monate also auch verlustfrei komprimierte Musikstücke und solche in 3D-Audio mit Dolby Atmos zur Verfügung. Allerdings knüpft Apple an das Angebot wie üblich an einige Bedingungen ( PDF-Datei). Die kostenlosen sechs Monate gibt es nur für neue Abonnenten, sie lassen sich also nicht mit einem bestehenden Vertrag kombinieren. Die Gratismonate können zudem nur innerhalb von 90 Tagen nach dem erstmaligen Koppeln des HomePod mini mit einem iPhone oder iPad in Anspruch genommen werden. Das kostenlose Abonnement verlängert sich automatisch, nach einem halben Jahr wird also der reguläre Preis von 9,99 Euro pro Monat fällig, wenn man nicht zuvor kündigt. Wie lange die Aktion läuft, ist nicht bekannt.bei Saturnim Apple Online Store