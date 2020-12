MagSafe Duo ab jetzt erhältlich

Handlich und portabel

Auf passendes Netzteil achten

Das vergangene „Hi, Speed“-Event stand ganz im Zeichen der neuen iPhones, ließ aber auch neues Zubehör für die Geräte nicht außer Acht. Immerhin sind die neuen Modelle mit Magneten ausgestattet, sodass ein neues Feature erst mit entsprechendem Zubehör voll zur Geltung kommt: Mit MagSafe haften Hüllen, Wallets und Ladegeräte an der Rückseite des iPhone 12. Apple präsentierte zwei induktive Ladegeräte mit diesen Funktionen – neben einem simpler Puck, der ein Gerät mit Energie versorgt, ist seit heute das Duo-Ladegerät verfügbar. Dieses ist dem regulären MagSafe-Charger aber nicht in allen Punkten überlegen.Apples neustes Produkt unterscheidet sich von anderen Ladegeräten vor allem hinsichtlich der Handlichkeit: Die Ladeflächen können zusammengeklappt und recht schnell verstaut werden. Dadurch ist das Zubehör portabler als so manche Alternative. Im aufgeklappten Zustand bietet es Platz für zwei mit Qi kompatible Geräte, beispielsweise AirPods – Apple unterstreicht die Wirkungsweise des MagSafe Duo aber vor allem anhand des iPhones und der Apple Watch. Für Letztere hält das Ladegerät eine besondere Finesse bereit: So kann der Ladepuck in eine aufrechte Position gebracht werden, um einen besseren Blick auf die Uhr zu erhaschen.Interessierte sollten auf das richtige Netzteil achten: Im Lieferumfang finden Käufer neben dem Ladegerät nur ein USB-C-auf-Lightning-Kabel mit einer Länge von einem Meter. Damit werden knapp 25 Euro für den USB-C-Power-Adapter fällig. So ermöglicht das Ladegerät eine Leistung von bis zu 11 Watt – Apples herkömmliches MagSafe-Ladegerät schafft hingegen bis zu 15 Watt. Wer eine Leistung bis zu 14 Watt (und damit etwas schnelleres Laden) erzielen möchte, muss noch tiefer in die Tasche greifen: Cupertino empfiehlt ein Netzteil, das mindestens 27 Watt Leistung erbringt – hat aber kein entsprechendes Zubehör im Portfolio. Für einen 30 Watt starken Power Adapter werden immerhin 53,60 Euro fällig: Somit müssen Kunden bis zu 200 Euro für das Gesamtpaket berappen. MagSafe Duo im Apple Online Store (145,20 Euro) 30-Watt-USB-C-Power-Adapter (53,60) 20-Watt-USB-C-Power-Adapter (24,35 Euro)