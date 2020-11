MagSafe Duo: Apples neues Ladegerät erbringt weniger Leistung als angenommen

Standard-MagSafe-Ladegerät erbringt höhere Leistung

Maximal 14 Watt möglich

Grundsätzlich macht Apples MagSafe-Duo-Ladegerät einen guten Eindruck: Das Zubehör ist handlich, kann leicht verstaut werden und ist in der Lage, zwei Geräte gleichzeitig induktiv mit Energie zu versorgen. Die neuen iPhones haften außerdem magnetisch an der Ladefläche. Allerdings finden sich auch einige Merkmale, die Interessenten stutzig machen: Mit 145,20 Euro ist das Ladegerät nicht gerade niedrig bepreist, zumal im Lieferumfang ein Netzstecker fehlt. Wer den Kauf des Zubehörs ins Auge gefasst hat und mit weiteren Ausgaben für den Netzstecker rechnet, sollte allerdings einige neue Informationen berücksichtigen.Apple hat bereits ein MagSafe-Ladegerät im Sortiment: Das Unternehmen empfiehlt den Kauf eines 20-Watt-Netzteils, um eine Leistung von bis zu 15 Watt zu erzielen – ausgenommen hiervon ist lediglich das iPhone 12 mini, das nur bis zu 12 Watt unterstützt. Wer sich nun für das Duo-Ladegerät interessiert, geht wohl von ähnlichen Bedingungen aus: Ein 20-Watt-Netzteil erbringt bis zu 15 Watt Leistung – dem ist aber ganz und gar nicht so.Noch ist das Duo-Ladegerät nicht im Handel verfügbar, eine Veröffentlichung sollte aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Das Zubehör ist bereits im Apple Online Store gelistet – die US-Version der Internetseite wurde nun um einige wenig erfreuliche Details ergänzt: Apple empfiehlt den Kauf eines USB-C-Power-Adapter – um eine Ladeleistung von bis zu 11 Watt zu ermöglichen. Wer mehr Watt (und damit ein schnelleres Aufladen) benötigt, der muss tiefer in die Tasche greifen: Cupertino rät zum Kauf eines mindestens 27 Watt starken Netzsteckers, um eine Leistung von bis zu 14 Watt zu erreichen. Das mutet einigermaßen merkwürdig an: Das Duo-Ladegerät liegt damit stets unter der Ladeleistung des regulären MagSafe-Ladegeräts. Hinzu kommt, dass Apple keinen 27-Watt-Netzstecker im Portfolio vorzuweisen hat – Kunden müssen also auf Drittanbieter oder Apples 30-Watt-Power-Adapter ausweichen. Wer sich für letztere Option entscheidet, darf nicht allzu preissensibel sein: Die Kombination aus einem MagSafe-Duo-Ladegerät und dem Power Adapter schlägt mit knapp 200 Euro zu Buche.