MagSafe Duo: Erstes Hands-On-Video

Hands-On-Video

Genauer Erscheinungstermin noch unklar

Apple stellte MagSafe Duo auf dem "Hi, Speed"-Event gemeinsam mit dem iPhone 12 und HomePod mini vor. Nach dem Fiasko um die AirPower-Ladestation handelt es sich bei MagSafe Duo um eine deutlich abgespeckte Version: Zwei Geräte (ein iPhone oder anderes Qi-kompatibles Gerät + Apple Watch) lassen sich gleichzeitig auf MagSafe Duo laden. Auf der eingestellten AirPower-Ladestation hätte der Kunde drei Geräte frei positionieren können – doch aufgrund von technischen Schwierigkeiten stellte Apple die Entwicklung ein. Ein Vorteil an MagSafe Duo ist aber, dass sich auf der rechten Seite der Lade-Puck für die Apple Watch hochstellen lässt – so ist auch das Aufladen von Watch-Modellen mit Band möglich, bei welchen sich die Seiten nicht komplett trennen lassen (wie zum Beispiel bei "Milanese Loop").Noch ist MagSafe Duo aber nicht vorbestellbar, obwohl sich seit Freitag alle Modelle des iPhones 12 ordern lassen. Der Grund für die Verspätung ist nicht bekannt. Zumindest pflegte Apple am Freitag den Eintrag für MagSafe Duo im Apple Online Store ein – eine Vorbestellung ist aber nicht möglich. In Deutschland kostet die Ladestation 145,20 Euro im Apple Store.Nun tauchte auf YouTube ein kurzes Hands-On-Video zu MagSafe Duo auf – und zeigt die grundsätzlichen Funktionen der neuen Ladestation:Auf den Seiten zu MagSafe Duo im Apple Online Store ist nur ein großer Hinweis "Bald verfügbar" zu lesen – bei Apple kann dies allerdings Dezember oder im Extremfall auch Frühjahr 2021 bedeuten. Daher ist noch völlig unklar, wann MagSafe Duo ausgeliefert wird. Im Lieferumfang der Ladestation findet sich ein USB-C-Kabel wieder – jedoch wie beim iPhone auch kein Netzteil. Dies muss bei Bedarf für knapp 25 Euro im Apple Store zusätzlich bestellt werden.