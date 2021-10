MacBook Pro 2021 & "High Power Mode": Apple bestätigt Performance-Feature und nennt Anwendungsbereiche

"High Power Mode" optimiert die Leistung

Apple bestätigt neuen Performance-Modus

Praxistests des "High Power Mode" stehen noch aus

Die ersten durchgesickerten Benchmarks zum neuen MacBook Pro legen nahe, dass Apple hinsichtlich der Performance von M1 Pro und M1 Max nicht übertrieben hat. Gleiches dürfte für die Energieeffizienz der High-End-Notebooks aus Cupertino gelten. Bereits vor deren Präsentation im Rahmen des "Unleashed"-Events wurde zudem durch Strings in Betaversionen von macOS Monterey bekannt, dass die Geräte über einen "High Power Mode" verfügen.Der spezielle Modus, welcher sich in den Systemeinstellungen aktivieren lässt, optimiert die Leistung des MacBook Pro 2021. Ressourcenhungrige Anwendungen sollen dadurch besser ausgeführt werden. Der Zeichenkette in den Akku-Einstellungen zufolge hat das Einschalten des "High Power Mode" ein lauteres Lüftergeräusch zur Folge. Das lässt darauf schließen, dass die Geräte länger unter Volllast laufen können und nicht aus thermischen Gründen frühzeitig die Leistung drosseln müssen. Zur Verfügung steht dieses Feature allerdings nur bei den Top-Konfigurationen des MacBook Pro 16" mit M1 Max und 32 Gigabyte RAM oder mehr. Das 14-Zoll-Modell sowie die 16-Zoll-Variante mit M1 Pro erhalten das Feature nicht.Apple hat mittlerweile gegenüber MacRumors das Vorhandensein des "High Power Mode" in den hierfür geeigneten Modellen des MacBook Pro 2021 offiziell bestätigt. Weitergehende Angaben, etwa zur genauen Funktionsweise des Features, machte das kalifornische Unternehmen allerdings nicht. Aus einem firmeninternen Dokument, welches dem US-amerikanischen Nachrichtenportal vorliegt, geht jedoch zumindest hervor, für welche Anwendungsbereiche der "High Power Mode" vorgesehen ist. Die von diesem Modus bereitgestellte "extreme Performance" eignet sich demzufolge etwa für Aufgaben wie Farbkorrekturen bei Video-Material, das in 8K-ProRes vorliegt.Wie sich der "High Power Mode" in der Praxis auswirkt, lässt sich derzeit noch nicht einschätzen. Entsprechende Tests dürften allerdings nicht lange auf sich warten lassen, wenn die ersten MacBook Pro 16" mit M1 Max ausgeliefert wurden. Etliche Kunden, vornehmlich in Australien und den USA, erhielten bereits Versandbenachrichtigungen. Es dauert also nur noch wenige Tage, bis entsprechende Videos und Nutzerbberichte erscheinen. Auch die MacTechNews-Redaktion bereitet zurzeit eigene Benchmarks vor, welche unmittelbar nach dem Eintreffen des bestellten MacBook Pro 16" durchgeführt und veröffentlicht werden.