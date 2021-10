macOS Monterey: "High Power"-Modus für neues MacBook Pro deutet sich abermals an

Hinweise zu "High Power"-Modus im macOS-Programmcode

macOS Monterey erscheint am 25. Oktober

Apple veröffentlichte gestern im Zuge der neuvorgestellten Modelle des MacBook Pro auch den Release Candidate (RC) von macOS Monterey – die neue Version des Mac-Betriebssystems wird bei der Veröffentlichung der schnellen Mobil-Rechner bereits vorinstalliert sein. Möglicherweise profitieren die Highend-MacBooks von einem Feature von macOS Monterey, das Apple bislang zwar nicht offiziell ankündigte, zu dem aber dennoch mehrere Hinweise kursieren.Die Rede ist vom "High Power"-Modus. Das Unternehmen erwähnte die potenzielle Monterey-Funktion auf dem gestrigen Unleashed-Event zwar nicht, doch Andeutungen dazu finden sich im Programmcode des Release Candidate von macOS Monterey. Schon vorherige Betas des Betriebssystems enthielten einen entsprechenden Eintrag. Neu beim RC sind zusätzliche Informationen darüber, welche Auswirkungen das Feature auf den jeweiligen Mac haben soll.Im Akku-Bereich des Programmcodes findet sich folgende Anmerkung: "Dein Mac wird die Leistung optimieren, um ressourcenhungrige Tasks besser auszuführen. Das könnte ein lauteres Lüftergeräusch zur Folge haben." Der Eintrag ist unter "BatteryUI" abgelegt, was darauf hindeuten könnte, dass Monterey den Warnhinweis einblendet, wenn Nutzer das Feature aktivieren. Interessanterweise findet sich die "High Power"-Anmerkung nicht bei Intel- oder M1-Macs, sondern nur bei Geräten mit den schnelleren ARM-Varianten M1‌ Pro und ‌M1‌ Max. Sprich: Es könnte ein exklusives Feature der neuen Modelle des MacBook Pro sein, um auch noch das letzte Quäntchen Leistung aus den Maschinen herauszukitzeln – vor allem über längere (Video-Rendering-)Zeiträume.Nach wie vor ist jedoch unsicher, ob Apple das Feature tatsächlich in absehbarer Zeit für das Mac-Betriebssystem freigibt. Das Unleashed-Event wäre normalerweise die ideale Gelegenheit gewesen, eine entsprechende Funktion anzukündigen – doch das Unternehmen sprach nichts dergleichen an. Dafür ist das Veröffentlichungsdatum von macOS Monterey bekannt: Nutzer können es ab dem 25. Oktober herunterladen. Vielleicht wird der "High Power"-Modus bis dahin noch offiziell implementiert. Da der RC normalerweise von den Features her aber bereits die finale Version ist, könnte "High Power" auch zu einem späteren Zeitpunkt per Update nachgereicht werden – sofern die Funktion überhaupt erscheint.