Monterey Beta 8 erwähnt mysteriösen "High Power Mode" für Macs – Mehr Performance durch mehr Lüfterlärm?

Monterey Beta 8: Der ominöse High Power Mode

Lauter, aber schneller?

Als macOS 10.15 Catalina noch recht frisch auf dem Markt war, fielen dort interessante Hinweise auf einen "Pro Mode" auf. Den beigefügten Zeichenketten zufolge schien es sich um eine Funktion zu handeln, um dem Mac mehr Leistung zu entlocken. Beispielsweise besagte ein String, dass man Apps so möglicherweise beschleunigen könne, die Akkulaufzeit hingegen sinke. Außerdem hieß es, die Lüfterdrehzahl sei in besagtem Modus höher als im Normalbetrieb. Allerdings tat sich bezüglich jener mysteriösen Erweiterung nichts, Apple fasste die Komponente in späteren Updates nicht mehr an. Anscheinend hatte Apple damit experimentiert, durch noch stärkere Wärmeabfuhr längeren Betrieb unter Volllast zu erlauben. Wer sich ohnehin schon am lautstarken Lüftergeräusch des MacBook Pro störte, hätte dann allerdings wohl erst recht Grund zur Beschwerde gehabt.Die gerade erst erschienene achte Betaversion von macOS Monterey bringt aber wieder Bewegung in die Sache. Diesmal ist aber nicht von einem "Pro Mode", sondern von einem "High Power Mode" die Rede. Dabei handelt es sich wohl um einen expliziten Gegenentwurf zum "Low Power Mode", welcher im Alltag dazu beitragen soll, die Akkulaufzeit zu verlängern. Dieser greift vor allem dann, wenn das Notebook nicht an der externen Stromversorgung hängt. Besagter Hochleistungsmodus könnte hingegen dafür sorgen, dass Prozessor und Grafikchip generell mit der maximalen Performance arbeiten.Außerdem könnte Apple die Dauerleistung erhöhen, indem beispielsweise generell mehr Wärme abgeführt wird. Auf den bisherigen M1-Macs ist das "Thermal Throttling" zwar ein wesentlich geringeres Problem als im Falle von Intel-Chips, dennoch kann es auch bei Apples Prozessoren zu reduzierter Rechenleistung kommen. Wenn Apple in einigen Wochen die ersten M1X-basierten Geräte auf den Markt bringt, angeblich bringen diese die doppelte Anzahl an Performance-Kernen mit, ist ohnehin von deutlich höherem Kühlbedarf auszugehen. Unbekannt bleibt, ob im (wohl deutlich lauteren) High Power Mode zudem höhere Taktraten möglich wären, wenngleich dadurch natürlich die Akkulaufzeit spürbar abnähme. Klarheit dürfte es bis November geben, wenn Apple die neuen Geräte offiziell angekündigt hat und Monterey auf den Markt kommt.