Mac im Keyboard: Innovatives Patent oder "Alles schon mal dagewesen"?

Apples Patentantrag beschreibt einen Tastaturcomputer



Quelle: Apple

Quelle: Apple

Mac könnte auch in ein Touchpad eingebaut werden

Tastaturcomputer gab es schon vor Jahrzehnten

Wer die Anschaffung eines Computers plant, kann heutzutage auf ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot zurückgreifen. Zur Auswahl stehen nicht nur verschiedene Prozessorarchitekturen und Leistungsklassen mit diversen Betriebssystemen, sondern auch mannigfaltige Formfaktoren. Mobile Rechner wie Apples MacBooks sind sehr beliebt, All-in-One-Geräte wie iMacs werden ebenfalls in großer Zahl offeriert, zudem gibt es "Pizzaboxen" à la Mac Mini und natürlich nach wie vor Tower-Computer. Auch iPads und Tablets anderer Hersteller ziehen Nutzer mittlerweile immer häufiger als einzigen Rechner in Erwägung.Apples Entwicklungsabteilung denkt offenbar seit einiger Zeit über eine neue Gehäuseform nach, welche allerdings in gewisser Weise eine Reminiszenz an vergangene Computerzeiten darstellt. Das Unternehmen hat beim US Patent & Trademark Office das Patent für einen Rechner beantragt, der in eine Tastatur integriert ist. Die bereits im August 2021 eingereichte Schutzschrift trägt den Titel "Computer in an Input Device" und wurde jetzt von der Behörde veröffentlicht. Aus den Illustrationen und der Beschreibung geht hervor, wie Apple die gesamte Rechnerelektronik in einem etwas dickeren Magic Keyboard unterzubringen gedenkt.Technisch dürfte die Entwicklung eines solchen Tastaturcomputers die Produktdesigner in Cupertino nicht vor allzu große Probleme stellen. Apple bietet bekanntlich heute bereits sehr schlanke Notebooks und sogar das iPad Pro mit dem leistungsfähigen M1-Chip an. Dem Patentantrag zufolge ist der Einbau eines derartigen SoCs nicht nur in ein Keyboard denkbar, es könnte auch in ein Trackpad beziehungsweise Touchpad oder sogar eine Maus integriert werden. Für den Anschluss des erforderlichen externen Displays sieht Apple in der Schutzschrift einen einzigen Port vor, dieser soll gleichzeitig auch für die Stromversorgung des Geräts genutzt werden. Ein Lüfter ist ebenfalls Bestandteil des Konzepts.Ob Apple sich das beantragte Patent tatsächlich sichern kann, bleibt allerdings abzuwarten. Computer in Form von Tastaturen gab es nämlich bekanntlich bereits vor Jahrzehnten, wenn auch den damaligen technischen Möglichkeiten entsprechend in deutlich klobigerem Design. Beispiele hierfür sind etwa der Commodore 64 , der Alphatronic PC des deutschen Herstellers Triumph-Adler und in gewisser Weise sogar der Apple II . Seit einiger Zeit wird zudem der Bastelrechner Raspberry Pi unter dem Namen PI400 als Tastaturcomputer angeboten. Es ist also durchaus denkbar, dass die US-amerikanische Patentbehörde die Erteilung ablehnt, weil derlei Geräte seit vielen Jahren dem Stand der Technik entsprechen. Ob Apple tatsächlich plant, einen Keyboard-Mac anzubieten, ist nicht bekannt.