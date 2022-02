Ohne Tastatur: Apple arbeitet angeblich an faltbarem 20" MacBook

Interessante Bedienkonzepte möglich

Noch Zukunftsmusik

Während andere Hersteller mit vielen verschiedenen Laptop-Arten und Hybrid-Geräten experimentieren, hält Apple beim Mac am klassischen mobilen Computer mit Bildschirm, Trackpad und Tastatur fest. Das iPad mit abnehmbarer Tastatur ist am dichtesten an Hybrid-Geräten anderer Hersteller dran – doch hier muss sich der Anwender mit iPadOS begnügen und erhält somit nicht dieselbe Flexibilität wie bei macOS oder Windows.Analyst Ross Young will nun aber erfahren haben, dass Apple sehr wohl daran tüftelt, das klassische Laptop weiterzuentwickeln und neue Wege zu beschreiten. Der Analyst will erfahren haben, dass Apple ein faltbares Laptop auf den Markt bringen will, welches auf eine normale Tastatur und Trackpad verzichtet – diese Eingabeelemente soll der Konzern durch ein Touchscreen ersetzen. Gemeinsam sollen die Bildschirme eine Größe von 20 Zoll aufweisen. Ob es sich hierbei um getrennte Bildschirme oder ein einziges, faltbares Display handelt, lässt der Analyst leider offen.Im Standard-Modus könnte Apple auf dem unteren Bildschirm eine normale Tastatur einblenden – doch bei Spezialanwendungen ist es möglich, dass Apple angepasste Tastaturen einblenden oder gar eine Stiftbedienung zulässt – ähnlich wie auf Grafik-Tablets.Apple meldete in der Vergangenheit bereits einige Patente an, um haptisches Feedback zu simulieren, um so das Tippen auf einer virtuellen Tastatur angenehmer zu gestalten. Beispielsweise beschreibt der Konzern in einem Patent , dass durch eine Vielzahl an kleinen Vibrationsmotoren eine echte Tastatur simuliert werden könnte.Laut Young müssen sich Interessenten aber noch gedulden: Mit einem solchen Gerät sei erst nach 2025 zu rechnen. Auch ist unklar, welches Betriebssystem Apple auf diesem Gerät für dieses Projekt in Erwägung zieht. Young geht davon aus, dass es sich bei diesem Hybrid-Modell um eine völlig neue Gerätekategorie handelt – und keines der bisherigen Modelle ablösen soll. Da eine Markteinführung erst in vielen Jahren erfolgen könnte, ist davon auszugehen, dass es sich dieses Projekt noch im experimentellen Stadium befindet und somit ist es alles andere als sicher, dass es tatsächlich irgendwann einmal zu einer tatsächlichen Markteinführung kommt.