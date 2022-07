Mac Studio erstmals im Apple Refurbished Store erhältlich – sofortiger Versand möglich

Generalüberholter Mac Studio in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Unterschiedliche Modelle decken große Preisspanne ab

Keine Wartezeiten, Geräte neuwertig

Wer auf eine einigermaßen kompakte und leistungsstarke Workstation Wert legt, hat wohl längst ein Auge auf den Mac Studio geworfen oder diesen gekauft: Das Gerät ist wahlweise mit dem M1-Max- oder M1-Ultra-Chip erhältlich, auf Wunsch stehen bis zu 128 Gigabyte RAM und eine 8 Terabyte große SSD zur Verfügung. Dank vierer Thunderbolt-4-Anschlüsse, einem HDMI- und Ethernet-Port, einem SDCX-Steckplatz und vieler weiterer Anschlüsse ist der Rechner auch bestens mit Peripheriegeräten aller Art verbunden: Als externer Monitor kommt bei vielen Nutzern das ebenfalls einigermaßen neue Studio Display zum Einsatz. Nun taucht der Rechner erstmals in Apples offiziellem Refurbished Store auf.Apple gab heute den Startschuss: Wer einen Blick in den Refurbished Store ausgewählter Länder wirft, findet dort auch einige Varianten des Mac Studio – neben den USA und Kanada ist der Computer auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Wer sich beispielsweise für die Einstiegskonfiguration mit M1 Max und 10-Core-CPU und 24-Core-GPU interessiert, kann hier zuschlagen: Eine SSD-Kapazität von 512 Gigabyte sowie 32 Gigabyte warten auf den Käufer. Im Vergleich zum Neukauf sparen Nutzer 230 Euro: Apple ruft für das Modell 2.069 Euro auf. Den größten Preisnachlass gewährt Cupertino bei der Variante mit M1 Ultra (20 CPU- sowie 48 GPU-Kerne) und einer 1 Terabyte großen SSD: Im Vergleich zu einem neuen Produkt müssen Käufer 460 Euro weniger berappen, sodass „nur“ 4.139 Euro fällig werden. Unter anderem sind folgende Versionen erhältlich: Mac Studio, M1 Max (10/24), 32 GB RAM, 512 GB SSD, 2.069 Euro Mac Studio, M1 Max (10/32), 64 GB RAM, 1 TB SSD, 2.899 Euro Mac Studio, M1 Ultra (20/48), 64 GB RAM, 1 TB SSD, 4.139 Euro Mac Studio, M1 Ultra (20/64), 128 GB RAM, 2 TB SSD, 6.419 EuroIm deutschen Refurbished Store finden sich aktuell zwölf verschiedene Konfigurationen des Rechners, die Preisspanne reicht vom oben genannten Modell (2.069 Euro) bis zur M1-Ultra-Variante mit 128 Gigabyte RAM und einer 2 Terabyte großen SSD: Die bis vor Kurzem erhältliche Version mit 8 Terabyte ist bereits nicht mehr lagernd. In Österreich deckt sich das Angebot übrigens mit jenem aus Deutschland, in der Schweiz müssen sich Käufer mit einer einzigen Variante begnügen: Der Rechner mit M1 Ultra, 64 Gigabyte Arbeitsspeicher und 1 Teraybyte großer SSD ist immerhin um 440 Franken reduziert.Während mit dem Neukauf des Rechners oft lange Wartezeiten auf den Versand einhergehen, ist das bei den generalüberholten Geräten anders. Diese werden zudem von Apple einer gründlichen Reinigung unterzogen und getestet, ehe sie wieder in den Verkauf gelangen. Eventuell vorhandene schadhafte Teile werden selbstverständlich ausgetauscht. Sieht man von der Verpackung ab, sind Refurbished-Produkte nicht von Neuware zu unterscheiden: Apple räumt zudem die übliche einjährige Garantie ein.