iFixit zerlegt Mac Studio: Eigentlich gut zu reparieren – aber Abzüge wegen Netzteil und Lüfter

Netzteil des Mac Studio hat kein eigenes Gehäuse

Zerlegevorgang ist nicht kompliziert, aber zeitaufwändig

Netzteil, Lüfter und SSD senken den Reparatur-Index

Mac Studio

Teardown-Videos zum neuen Mac Studio sind bereits seit einigen Tagen auf YouTube zu finden. Wenn es um das Zerlegen von Hardware aller Art und somit natürlich auch von Apple geht, führt aber seit Jahren kein Weg an iFixit vorbei. Jetzt haben sich die renommierten Reparaturexperten der kompakten Workstation aus Cupertino angenommen und sich die Einzelteile genau angesehen. Dabei bestätigten sich einige bereits bekannte technische Details, der Teardown brachte aber auch die eine oder andere Überraschung ans Licht.Der Mac Studio lässt sich – im Unterschied zu etlichen anderen Geräten aus Cupertino – ziemlich leicht öffnen. Nachdem der aufgeklebte Ring auf der Unterseite entfernt wurde, genügt das Lösen der vier darunter verborgenen vier Standard-Torx-Schrauben und man kann den Deckel abheben. Bei vielen weiteren zu entfernenden Schrauben setzt Apple allerdings wie üblich auf proprietäre Formate. Das erste Bauteil, welches sich entnehmen lässt, ist das Netzteil. Es verfügt über kein eigenes Gehäuse, Apple hat lediglich einige Bauteile mit schwarzem Tape und klebriger Isoliermasse ummantelt. Etliche Komponenten, die auch nach dem Entfernen des Netzkabels noch Strom führen können, liegen völlig frei. Wer hier unbedacht zu Werke geht, riskiert also einen elektrischen Schlag – was durchaus gefährlich werden kann.iFixit hatte vorab bereits auf Twitter vermeldet, dass man erfolgreich die Speichermodule ausgetauscht habe. In ihrem Teardown-Video bestätigen die Reparaturexperten nun die Beobachtung des YouTubers Luke Miani: Wechsel und anschließende Neu-Initialisierung mit dem Apple Configurator 2 funktionieren nur, wenn beide SSDs über eine identische Kapazität verfügen. Der weitere Zerlegevorgang ist zwar nicht sonderlich kompliziert, aber ziemlich zeitaufwändig. Zahlreiche Schrauben und Kabelverbindungen sind zu lösen, um die Hauptplatine und schließlich die Lüftereinheit aus dem Gehäuse zu entfernen. Letztere ist sehr schwer und verbirgt in ihrem Inneren zudem eine Antenne.Die Reparierbarkeit des Mac Studio bewertet iFixit mit 6 von 10 möglichen Punkten. Abzüge gibt es für die Konstruktion des Netzteils mit den freiliegenden stromführenden Komponenten. Die Reparaturexperten bemängeln zudem die schlechte Zugänglichkeit der Lüfter, weil der Mac Studio komplett zerlegt werden muss, um diese im Fall eines Defekts auszutauschen. Die fehlende Aufrüstmöglichkeit von Massenspeicher und RAM ist ein weiterer Kritikpunkt.im Apple Online Store