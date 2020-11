M1-Macs: Versandbestätigungen treffen ein

Versandbestätigungen treffen ein

Zu früh gefreut

Aktuelle Liefersituation

Auf dem "One More Thing"-Event leitete Apple die große Revolution beim Mac ein: Statt auf Intel-Chips setzt der Mac ab sofort auf Apple-eigene Prozessoren, welche der Konzern schon beim iPhone, iPad, der Apple Watch und dem Apple TV einsetzt. Für den Mac passte Apple die Prozessoren an – und die allerersten Benchmarks dieser neuen Geräte sind beeindruckend: Ein MacBook Air mit M1-Chip erreicht nun bessere CPU-Leistungswerte wie ein MacBook Pro 16" 2019 mit Core-i9-Prozessor. Deutlicher gesagt: Ein extrem dünnes Ultrabook überholt Apples bisheriges Top-Modell unter den Laptops – und bietet trotzdem eine längere Akkulaufzeit.Überraschend war, dass Apple die drei vorgestellten Macs mit M1-Prozessor sofort nach dem Ende des Apple-Events zur Vorbestellung freigab – und auch die Lieferung soll schnell erfolgen: Bereits am kommenden Dienstag sollen die ersten Geräte bei den Kunden eintreffen.Apple stellte drei Modelle vor: Das neue MacBook Air, MacBook Pro 13" und den Mac mini – alle mit sehr ähnlichen Spezifikationen. Diverse Käufer der ersten Stunde berichten nun, dass Versandbestätigungen eintreffen – mit Lieferdaten zwischen dem 17. und 19. November. Die meisten dieser Benachrichtigungen betreffen den Mac mini – aber es finden sich auch einige Käufer des MacBook Air darunter. Bisher gibt es noch keine Berichte bezüglich Versandbenachrichtigungen des MacBook Pro 13" mit M1-Chip. Auch aus Deutschland gibt es vereinzelt Berichte – die meisten betreffen aber die Vereinigten Staaten.Wer jetzt aber glaubt, dass die Geräte bereits vor dem 17. November eintreffen, irrt: Der Versand findet aus China statt, so dass die Geräte erst noch einen weiten Weg bis zur eigenen Haustür zurücklegen müssen. Die ersten Modelle werden also mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vor dem 17. November eintreffen.Bestellt man in diesem Augenblick einen neuen M1-Mac, muss man sich in vielen Fällen gedulden: Das MacBook Air ist beispielsweise frühestens am 30. November lieferbar. Mit etwas Glück erhält man das günstigste MacBook Pro 13" bereits am 20. November – für das Modell mit 512 GB Speicher avisiert Apple aber frühestens den 30. November an. Beim Mac mini sieht es ähnlich aus wie beim MacBook Air: Frühestens ab dem 30. November darf man mit dem kleinen Desktop-Mac bei sofortiger Bestellung rechnen. Amazon zeigt sich hingegen optimistischer und gibt frühere Liefertermine an: Mac mini bei Amazon MacBook Air bei Amazon MacBook Pro bei Amazon