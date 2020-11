Benchmark: Alter vs. neuer Mac mini vs. MacBook Air

Altes Topmodell vs. neues Einstiegsmodell

Altes vs. neues Einstiegsmodell

Zusammenfassung: Kennzahlen der Multicore-Leistung:

7400: MacBook Air mit M1

7100: Mac mini mit M1

6800: Mac mini mit Core i7 und 6 Kernen

3400: Mac mini mit Core i3 und 4 Kernen

Nachdem erste Benchmark-Ergebnisse zum jüngst präsentierten MacBook Air mit M1-Chip publik wurden, ist jetzt der Mac mini an der Reihe. Zwar handelt es sich bei MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini weitgehend um den gleichen Mac in anderem Gewand, dennoch gibt es auch bei der Performance kleinere Unterschiede. Geekbench dokumentiert beim Mac mini nämlich eine Basistaktrate von 3,04 GHz – wohingegen man beim MacBook Air 3,2 GHz erhält.Das ist zwar kein weltbewegender Unterschied und man wird im Alltag nichts davon spüren, in konkreten Zahlen ausgedrückt machen sich die 0,16 GHz weniger aber bemerkbar. Der Mac mini erreicht mit einem Kern 1682 Zähler, die geballte Multicore-Performance liegt bei 7097 . Zum Vergleich: Das MacBook Air 13" liegt bei rund 7400 Zählern Niemanden dürfte hingegen überraschen, dass man mit dem neuen Mac mini ein sehr viel schnelleres Produkt als zuvor erhält. Selbst wer Apples Marketingaussagen keinen Glauben schenkt, konnte durch die ersten Benchmarks des MacBook Air einen guten Eindruck bekommen. Gab man im Apple Online Store 1.461,25 Euro für die Performance-Version mit sechs Prozessorkernen und 512 GB SSD aus, resultiert dies in maximal 6778 Punkte bei Geekbench. Für einen deutlich geringeren Preis (778,85 Euro für 256 GB oder 1.003,05 Euro für 512 GB SSD) bietet der M1-basierte Mac mini bereits 300 Punkte mehr Rechenleistung – und dürfte sich grafisch noch weitaus stärker absetzen.Zuletzt noch eine Gegenüberdarstellung zwischen altem und neuem Einsteigermodell. Um Apples Originalpreise ohne Währungsumrechnung zu verwenden: 799 Dollar (alt) stehen hier 699 Dollar beim M1-basierten Mac mini gegenüber. Hatte man die Basisversion erworben, dann liefern die vier Kerne des Core i3 maximal 3400 Punkte Gesamtleistung – also ziemlich genau die Hälfte. Apples Produktbeschreibung verspricht zwar "bis zu 3x mehr" Performance, allerdings sind "bis zu"-Werte generell mit Vorsicht zu genießen. Dass Geekbench eine Verdoppelung ermittelt, kann angesichts der Preissenkung bereits als beeindruckender Zuwachs gelten.