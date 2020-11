Apple stellt das MacBook Air vor – mit eigenem Prozessor "M1"

Chip und Ausstattung

Vor ziemlich genau zweieinhalb Jahren hatte Bloomberg gemeldet, dass Apple noch Ende 2020 den ersten Mac mit hauseigenen ARM-Prozessoren auf den Markt bringt. Nach der Ankündigung des Umstiegs im Juni ist es nun tatsächlich so weit, Apple zeigte auf dem "One more thing"-Event nämlich die ersten Macs einer neuen Hardware-Ära. Anders als im Vorfeld vermutet verwendet Apple die Marke "MacBook Air" – und nicht nur "MacBook". Das Konzept bleibt sehr ähnlich: Weiterhin ist das MacBook Air ein besonders kompaktes Notebook. Allerdings legt die Performance dank des neuen M1-Chips derart zu, dass es sich mit auch mit leistungsfähigen Notebooks messen lassen kann.Apple verbaut im MacBook einen A14-basierten Chip, dies galt schon im Vorfeld als sicher. Allerdings unterscheidet sich der Prozessor von der Variante des iPhone 12, denn es gibt mehr CPU- und GPU-Kerne (8x CPU, vier für Hochleistung, vier für Effizienz – 8x GPU) . Außerdem trägt er einen eigenen Namen, nämlich M1. Ähnlich wie einst beim Intel-Umstieg hebt Apple "Performance per Watt" hervor – diese soll allen anderen Prozessoren auf dem Markt weit überlegen sein. Allerdings vereint der M1 gleich zwei Vorzüge auf sich, denn mit dem vergleichsweise geringen Energiebedarf gehen auch beeindruckende Performance-Werte einher. Einen Lüfter benötigt das MacBook Air nicht.Nutzt man das MacBook mobil und nicht als stationären Desktop-Ersatz, so sieht man direkt die großen Vorteile der neuen Architektur. Apple verspricht, dass pro Akkuladung 15 Stunden Arbeit möglich sind, bevor wieder ein Netzteil erforderlich ist. Beim MacBook Air mit Intel-Chips lautete die offizielle Angabe bislang, 11 Stunden drahtloses Surfen seien möglich. Je nach Art der Nutzung geht Apple sogar von bis zu 18 Stunden aus.Das günstigste Notebook war bislang ein MacBook Air (1.168,75 Euro). Für ein MacBook Pro 13" musste man mindestens 1.461,20 Euro aufbringen. Mit dem neuen MacBook Air liegt der Einstiegspreis bei 999 Dollar, den Europreis reichen wir nach. Vorbestellen lässt sich das Gerät noch heute im Online Store ( Der Einstiegspreis des MacBook Air liegt bei 1100 Euro, es wurde also etwas günstiger. Für die Konfiguration mit 512 GB Speicher ist man mit 1363 Euro dabei.