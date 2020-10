Leaker: Neuer HomePod kommt zum Event – aber nicht die nächste Generation

Kein HomePod 2

HomePod mini soll jedoch kommen

Der HomePod ist eines jener Geräte, um die es fast schon auffällig still geworden ist. Vor gut zwei Jahren kam der smarte Lautsprecher auf den Markt – bis heute ist er offiziell nur in einigen ausgewählten Ländern käuflich zu erwerben. Apple versorgt das Gerät nach wie vor mit Software-Updates und reichte das eine oder andere interessante Feature nach. Ob der HomePod auf dem Markt erfolgreich ist, bleibt jedoch fraglich – Apple senkte bereits den Preis und räumte Mitarbeitern einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent ein. Das werteten viele Brancheninsider als Zeichen für eine neue Generation des Lautsprechers. Ein profilierter Leaker zerstreut diese Annahmen aber nun.Apples Einladung für das Event am 13. Oktober kommt in einer schicken Aufmachung daher: Die konzentrischen Kreise erinnern an Schallwellen – manche sehen darin auch HomePods in unterschiedlichen Größen. Da ist es wenig verwunderlich, dass die Gerüchteküche brodelt – und sich viele Interessenten nach zwei Jahren ohne Hardware-Revision die Vorstellung einer neuen Generation des Lautsprechers in einer Woche erhoffen. Geht es nach einem bekannten Leaker, gestaltet sich die Lage allerdings anders.Die Voraussagen von L0vetodream weisen eine durchaus bemerkenswerte Erfolgsbilanz auf. Er äußerte sich zum „Hi, Speed“-Event in einer Woche und stellt in einem Tweet klar, dass es dieses Jahr kein Nachfolgegerät des Smart Speakers geben werde. Allerdings greift er ein anderes Gerücht auf, das immer wieder in Umlauf gebracht wird: Seiner Ansicht nach präsentiere Cupertino den HomePod mini – dabei könnte es sich um eine kleinere und preiswertere Variante des HomePods handeln, die auch für Besitzer der großen Version eine lohnenswerte Ergänzung darstellt. Außerdem könnte ein günstiger HomePod die Nachfrage nach dem Produkt deutlich ankurbeln, zumal die Alternativen von Google und Amazon günstiger und in immer mehr Wohnungen anzutreffen sind.