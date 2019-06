Kurzdurchlauf: Erwartete Neuerungen zur WWDC 2019

Systemupdates

Vor einem Jahr stand die WWDC noch komplett im Zeichen von Software, neue Hardware gab es nicht. Auch diesmal wird der überwiegende Teil der Veranstaltung wahrscheinlich den großen System-Updates gewidmet, Baureihen wie MacBook Pro und iMac erhielten in diesem Jahr bereits eine Aktualisierung. Allerdings ist es durchaus denkbar, bei der WWDC 2019 auch eine bedeutende Hardware-Vorstellung zu sehen, immerhin liegt die Ankündigung eines komplett neuen, modularen Mac Pro nun schon mehr als zwei Jahre zurück. Wir fassen nach einer ausführlichen Betrachtung vor zwei Wochen in dieser Meldung kurz und knapp zusammen, welche Punkte höchstwahrscheinlich auf der Veranstaltung zur Sprache kommen und teilen diese in drei Kategorien auf: Software, Hardware sowie Dienste.macOS 10.15, iOS 13, tvOS 13 und watchOS 6 sind die bereits bestätigten Themen – mit der Einschränkung, dass Apple noch keine Versionsnummern nannte. Zahlreiche neue Funktionen sickerten bereits durch, darunter der Dark Mode von iOS sowie die Aufspaltung von iTunes in mehrere, spezialisierte Apps unter macOS. watchOS soll einen App Store direkt auf der Uhr erhalten, zu tvOS war es hingegen recht ruhig. Unterhalb dieser Meldung finden Sie Links zu Artikel, in denen es um Berichte rund um die Änderungen der kommenden Systeme geht.Im Vorfeld der WWDC gab es keine weiteren Gerüchte zum komplett neuen Mac Pro, weswegen auch davon auszugehen ist, dass noch eine ganze Weile bis zum Verkaufsstart vergeht. Durchaus denkbar wäre aber die erste offizielle Präsentation – nebst ebenfalls versprochenem Apple-Display. Im Mac-Bereich sind ansonsten iMac Pro und MacBook reif für eine Überarbeitung. Spekuliert man auf einen ARM-Umstieg (siehe ), so könnte die ausgebliebene Modellüberarbeitung des MacBooks darauf hinweisen, dass es die erste ARM-Baureihe wird – wohingegen der iMac Pro möglicherweise keinen Platz mehr neben dem Mac Pro hat.Es kann als sicher angenommen werden, dass Apple das Angebot an Diensten kontinuierlich ausbaut, innerhalb der kommenden Wochen steht beispielsweise die Markteinführung der Apple Card an. Auch im TV-Bereich stehen wichtige Erweiterungen vor den Toren, im Herbst startet nämlich Apple TV+ mit eigenproduzierten Serien. Angeblich will Apple den NFC-Chip etwas öffnen und damit Gelegenheit für neue Angebote schaffen. Schon angekündigt ist, per NFC-Sticker an der Parkuhr bezahlen zu können. Für die an Bedeutung immer weiter zunehmenden App-Abos war zu hören, Apple wolle weitere Möglichkeiten zur Vermarktung und flexibleren Gestaltung dieses Bezahlmodells schaffen.