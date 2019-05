macOS 10.15: Screenshots der Musik- und TV-App aufgetaucht

Einheitlicher Aufbau – farbige Icons

Lokaler Sync bleibt

Noch unfertig

Am Montag wird Apple die diesjährige Worldwide Developers Conference mit der Keynote einläuten – und zum allerersten Mal macOS 10.15, iOS 13, watchOS 6 und tvOS 13 der Öffentlichkeit vorstellen. Bei macOS 10.15 kann dieses Jahr begründet gehofft werden, dass es sich um ein sehr maßgebliches Update handelt – vielleicht gibt Apple sogar die Umstellung auf ARM-Chips weg von Intel-Prozessoren bekannt. Die überraschend lange Vorlaufzeit, intern befindet sich das System schon seit vergangenem Herbst im Test, weist zumindest auf weitreichende Änderungen hin.Im Vorfeld gab es in den vergangenen Monaten schon viele stichhaltige Gerüchte, dass Apple die Abschaffung von iTunes plant und die einzelnen Sektionen als gesonderte Programme anbietet. So soll es in Zukunft eine dedizierte App für Podcasts, Musik und für Videos & Filme geben – anstatt alle Medien in einer riesigen App zu bündeln.Tatsächlich scheint an den Gerüchten etwas dran zu sein – 9to5mac ist es gelungen, zwei Screenshots aus der TV- und Musik-App zu ergattern:Natürlich kann die Echtheit der Screenshots nicht bestätigt werden – es könnte sich auch um gefälschte Bilder handeln. Beide Apps sind vom Aufbau her sehr ähnlich und erinnern vom grundsätzlichen Stil an den neuen Mac App Store, welchen Apple mit macOS 10.14 Mojave einführte. Offensichtlich kam Apple bei den neuen Apps von den schwarzen Icons in Bedienungsleisten ab – auf den Screenshots sind bunte Piktogramme in der Seitenleiste sichtbar.9to5mac will ferner erfahren haben, dass Apple auch die lokalen Sync-Funktionen für iPhone, iPad und iPod erhalten hat. Dieser ist in der Musik-App enthalten – ob allerdings alle Informationen abgeglichen werden, welche der aktuelle Mechanismus synchronisiert, ist unbekannt.Die Screenshots zeigen wahrscheinlich noch ein frühes Entwicklungsstadium – der Hauptbereich der Fenster weist noch keinerlei Inhalte auf. 9to5mac erwähnt nicht, wann die Screenshots der Apps entstanden sind, wie bei den ebenfalls in dieser Woche aufgetauchten Bildern aus iOS 13 könnte es sich also um eine Version handeln, die bereits einige Wochen alt ist.