Macs mit ARM: Intel geht von Umstieg aus – und zwar bald

Intel sieht Apple abwandern

Die Frage ist weniger das Ob, sondern das Wann

Zwei große Prozessor-Umstiege sah die Mac-Welt seit Einführung des ersten Macintosh: Den Wechsel von 68k auf PowerPC sowie die 2006 absolvierte Migration auf Intel. Wie MacTechNews schon in mehreren Artikel dargelegt hat, ist eine bald erfolgende, dritte "Transition" außerordentlich wahrscheinlich (siehe ). Zu viele seltsame Software-Erscheinungen traf Apple in den vergangenen zwei Jahren, die lediglich dann komplett sinnvoll erscheinen, wenn ein Architekturwechsel anstünde. Der verlinkte Artikel begründet, welche Umstellungen dies im Detail waren.Einem neuen Bericht zufolge stellt sich auch Intel darauf ein, dass Apple von x86-Chips auf hauseigene A-Prozessoren wechselt – und zwar sehr bald. So heißt es, Intels Chefetage rechne in naher Zukunft mit dem Abgang des Großkunden Apple. "Nahe Zukunft" heißt in diesem Fall 2020. Zwar werde Apple wohl nicht alle Baureihen zeitgleich von Intel- auf ARM-Prozessoren umstellen, allerdings verliere man Apples Aufträge in absehbarer Zeit. Apples "Projekt Marzipan", also die technische Zusammenführung von Mac-, iPhone und iPad-Apps, stehe in direktem Zusammenhang mit der geplanten Migration auf hauseigene Prozessoren. Für Intel ist die Entwicklung auch finanziell ein herber Schlag, da Apple nicht nur hohe Stückzahlen bezieht, sondern sich auch meist für die teuren Intel-Serien entscheidet.Eine lange Umstiegsphase von mehreren Jahren wäre marketingtechnisch schwierig zu verkaufen, denn viele Kunden würden wohl lieber auf die ganz neuen Produkte warten und in der Zwischenzeit nichts mehr kaufen. Aus diesem Grund kann man wohl damit rechnen, dass die Umstellung innerhalb zweier Jahre komplett über die Bühne geht. Intels zitierte Einschätzung entspricht ziemlich genau der Prognose, die Bloomberg im April 2018 aufstellte – und die auch Branchenorakel Ming Chi Kuo verlauten ließ. In der Branche herrscht inzwischen nur noch wenig Zweifel, dass Apple den Mac auf ARM-Prozessoren umstellt. Die große Frage lautet eher, wann dies erfolgt und wie geschmeidig der anspruchsvolle Übergang gestaltet werden kann.